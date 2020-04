La cultura sui social: lezioni online del San Carlo, dirette Facebook di Ricomincio dai Libri, tour virtuale nel Parco Archeologico di Ercolano e le “pillole” di Vincenzo Salemme.

L’emergenza Coronavirus va avanti ma il mondo della cultura non si ferma, offrendo momenti sui social di svago a chi deve restare a casa per prevenire il contagio da Covid 19. Eccone alcuni dei principali.

Educational: le lezioni Online del teatro San Carlo

In questo particolare e difficile momento, il Teatro San Carlo si impegna e prosegue le sue attività Educational, dedicando una striscia quotidiana di appuntamenti online, tramite i canali social e il sito ufficiale, alla didattica a distanza.

Il Teatro San Carlo, infatti, in collaborazione con l’Associazione Europa InCanto, ha deciso di mantenere vivo, e naturalmente a distanza, il legame forte e prezioso con studenti e docenti che seguono durante tutto l’anno le attività formative del Teatro, ampliandolo e rendendolo più fruibile e gratuitamente a favore di tutti i bambini e genitori che in questo momento di grave emergenza, sono costretti a restare a casa.

Pertanto, da questi nobili presupposti nasce il progetto Il mio Elisir at Home (#ilmioelisirathome). Si tratta di una serie di contenuti didattici alternativi presentati dal Maestro Germano Neri e in programma quotidianamente sui canali social del Teatro (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) e poi caricati in archivio permanente sul sito ufficiale del Teatro, per far conoscere meglio ai i bambini l’Opera e il teatro nel suo complesso.

Saranno inoltre disponibili approfondimenti musicali dei principali brani dell’opera pensati in modo specifico per i più piccoli, con linee guida e rimandi all’App dedicata al progetto Scuola InCanto, scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme online, utili ai docenti che in questo particolare periodo storico stanno affrontando la sfida della didattica a distanza, per un programma davvero molto ampio.

Ricomincio dai Libri: dirette Facebook dalle case degli scrittori

Tra le iniziative più lodevoli da segnalare, anche quella offerta da Ricomincio dai Libri, la fiera letteraria di Napoli, che ogni giorno alle 18.30 sta dando spazio a dirette sulla propria pagina Facebook direttamente dalle case degli scrittori.

Tra gli autori già intervenuti (le cui dirette sono ovviamente ancora tutte presenti sulla pagina FB), nomi importanti come Luca Bianchini, Viola Ardone, Antonella Cilento, Massimiliano Virgilio, Marco Marsullo, Lavinia Petti, Enzo Gianmaria Napolillo e Pino Imperatore.

Oltre ovviamente a Lorenzo Marone, direttore artistico della manifestazione, che attraverso il suo nuovo racconto gratuito, La primavera torna sempre (Feltrinelli), ha lanciato una raccolta fondi per l’ospedale Cotugno di Napoli.

Parco Archeologico di Ercolano: grande successo per il tour virtuale

A un mese dalla chiusura, il Parco Archeologico di Ercolano, si è trasferito e riversato completamente sul web. Infatti, sono decine e decine le proposte di visita e di approfondimento attraverso vari tour virtuali nella rete, che hanno permesso di restare in contatto con la cultura archeologica della Campania.

Il Parco Archeologico di Ercolano, sposando la causa #iorestoacasa, con la facciata illuminata dal tricolore, grazie all’iniziativa del Comune di Ercolano in collaborazione con Engie, che ha lanciato da subito I Lapilli del Parco Archeologico di Ercolano, attraverso un viaggio virtuale nel Parco Archeologico, nell’attesa di ritornare finalmente di nuovo dal vivo. Un grande successo, nell’attesa della riapertura.

Le “pillole” di Vincenzo Salemme: scenette tratte da “Con tutto il cuore”

Vincenzo Salemme prosegue senza sosta nel regalare ai suoi follower alcune scene del suo ultimo e trionfale spettacolo, Con tutto il cuore.

Sono il Pottino e voglio una pizza!📬🍕 Pubblicato da Vincenzo Salemme su Venerdì 17 aprile 2020

Affiancato da Antonio Guerriero (anche lui nel cast della commedia), l’attore e regista napoletano propone di volta in volta le Pillole di Salemme su Facebook, strappando come sempre tante risate.