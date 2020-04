Al via “Educational”, le lezioni online del Teatro San Carlo

Le lezioni “Educational” online del Teatro San Carlo: ecco le prime cinque puntate de #ILMIOELISIRATHOME. un progetto didattico online, dedicato ai più piccoli.

In questo particolare e difficile momento di sospensione delle attività didattiche, teatrali e – in generale – culturali, ancora una volta il Teatro San Carlo si impegna e prosegue le sue attività Educational, dedicando una striscia quotidiana di appuntamenti online, tramite i canali social e il sito ufficiale, alla didattica a distanza.

Il Teatro San Carlo, infatti, in collaborazione con l’Associazione “Europa InCanto”, ha deciso di mantenere vivo, e naturalmente a distanza, il legame forte e prezioso con studenti e docenti che seguono durante tutto l’anno le attività formative del Teatro, ampliandolo e rendendolo più fruibile e gratuitamente a favore di tutti i bambini e genitori che in questo momento di grave emergenza, sono costretti a restare a casa.

Pertanto, da questi nobili presupposti nasce il progetto Il mio Elisir at Home (#ilmioelisirathome). Si tratta di una serie di contenuti didattici alternativi presentati dal Maestro Germano Neri e in programma quotidianamente sui canali social del Teatro (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) e poi caricati in archivio permanente sul sito ufficiale del Teatro, per far conoscere meglio ai i bambini l’Opera e il teatro nel suo complesso.

Cosa si nasconde dietro il sipario? Come si chiamano i vari ambienti del teatro? Una serie di puntate daranno risposta a questi e ad altri semplici quesiti…ma non solo! Ci racconteranno per esempio la storia di Adina e Nemorino in modo leggero e divertente, affinché possano accompagnare in una “costruttiva” allegria le giornate dei più piccoli, ma al contempo anche molto istruttivo perché inframmezzato da brevi ascolti e semplici spiegazioni dell’opera che aiuteranno a comprendere la forma e la scrittura drammaturgica del compositore.

Saranno inoltre disponibili approfondimenti musicali dei principali brani dell’opera pensati in modo specifico per i più piccoli, con linee guida e rimandi all’App dedicata al progetto Scuola InCanto, scaricabile gratuitamente dalle principali piattaforme online, utili ai docenti che in questo particolare periodo storico stanno affrontando la sfida della didattica a distanza.

Oltre all’appuntamento quotidiano con la storia di Adina e Nemorino e la serie Alla scoperta del Teatro, il San Carlo ha pensato anche a dei contenuti di supporto per le giornate di festa: è per questo che tutte le domeniche saranno postati dei giochi a tema da poter fare a casa in compagnia dei propri bimbi.

Al momento i contenuti online, programmati tra tutti canali social del Teatro, sono già stati visualizzati da circa 20.000 persone. L’archivio permanente dei contenuti è disponibile sul sito ufficiale del Teatro, nelle pagine dedicate all’iniziativa, consultabili ai seguenti link:

Pagina dedicata al progetto: https://www.teatrosancarlo.it/it/pages/il-mio-elisir-at-home.html

Pagina #stageathome: https://www.teatrosancarlo.it/it/pages/stage-at-home.html

News dedicata al progetto: https://www.teatrosancarlo.it/it/news/il-mio-elisir-at-home.html

Di seguito il dettaglio della programmazione, con relativi link alle pagine YouTube per la consultazione:

10 aprile – Puntata n°1 de Il Mio Elisir at Home (guarda qui la puntata https://www.youtube.com/watch?v=IrcW8PuAxUA&feature=youtu.be)

11 aprile – Puntata n°2 de Il Mio Elisir at Home (guarda qui la puntata https://www.youtube.com/watch?v=KFwKKU56ppg&feature=youtu.be )

13 aprile – Approfondimento musicale Bel conforto al mietitore (guarda qui la puntata

https://www.youtube.com/watch?v=kzY6IuGtyJ0&feature=youtu.be)

14 aprile – Puntata n°3 de Il Mio Elisir at Home (guarda qui la puntata

https://www.youtube.com/watch?v=UnM_gqfAs3E&feature=youtu.be)

15 aprile – Puntata n°1 Alla scoperta del Teatro (guarda qui la puntata

https://www.youtube.com/watch?v=PXm4xFAvHJc&feature=youtu.be)