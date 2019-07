Il Teatro San Carlo approda ai Sassi di Matera con la “Cavalleria Rusticana”

Il capolavoro di Piero Mascagni “Cavalleria Rusticana” rivive tra i Sassi di Matera, grazie al Teatro di San Carlo di Napoli e alla Fondazione Matera Basilicata 2019, insieme per il progetto “Abitare l’Opera”.

Nell’ambito dell’ambizioso progetto, che vede Matera Capitale Europea della Cultura 2019, denominato “Abitare l’opera”, venerdì 2 e sabato 3 agosto 2019 il Teatro di San Carlo e la Fondazione Matera Basilicata 2019 produrranno insieme un nuovo allestimento di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, con la regia di Giorgio Barberio Corsetti in uno dei siti naturali più suggestivi al mondo.

Mi riferisco, naturalmente ai celeberrimi “Sassi di Matera”, importantissimo sito mondiale, patrimonio Unesco dal 1993. Lo spettacolo sarà diviso in due diversi momenti.

Il primo sarà un Prologo itinerante sui Sassi, dal titolo “I sette peccati capitalisti”, e sarà composto da brevi quadri teatrali e danzanti ispirati naturalmente ai sette peccati capitali, che ritrarranno gli eccessi del neoliberismo contemporaneo.

Inoltre, tale prologo sarà animato dalla partecipazione dei cittadini, che in questi giorni, insieme al regista Barberio Corsetti, stanno lavorando sul teatro canzone, trascrivendo i canti tradizionali di Matera e della Basilicata in vere e proprie partiture per coro.

Seguirà quindi, la messa in scena di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni nel suggestivo ed emozionante scenario di Piazza San Pietro Caveoso e presso la prestigiosa Chiesa di Santa Maria di Idris.

Sarà qui che l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo guidati dal loro direttore musicale Juraj Valčuha daranno vita ad uno spettacolo senza precedenti. Il tutto insieme ad un cast di alto livello che annovera tra in protagonisti, nomi di grande spicco internazionale come Veronica Simeoni (Santuzza), Roberto Aronica (Turiddu), George Gagnidze (Alfio), Agostina Smimmero (Mamma Lucia), Leyla Martinucci (Lola).

Le scene sono a cura di Massimo Troncanetti mentre i costumi sono di Francesco Esposito. Maestro del Coro, ancora la brava e severa Gea Garatti Ansini, che segue con successo e un lavoro egregio, lo sviluppo artistico del bravo Coro del Teatro San Carlo.

Attraverso il grande cantiere di “Abitare l’Opera”, nato dalla collaborazione fra Teatro di San Carlo e Fondazione Matera Basilicata 2019, i cittadini di Matera avranno la possibilità di partecipare attivamente alla prima creazione di un’opera lirica messa in scena nel teatro naturale della città, affiancando artisti provenienti da uno dei teatri più prestigiosi d’Europa.

Il pubblico potrà prendere quindi parte allo spettacolo nelle giornate del 2 e 3 agosto e alle prove in programma il 31 luglio e 1° agosto.

Matera, Capitale Europea della Cultura 2019

Venerdì 2 agosto 2019 ore 21.00 – Sabato 3 agosto 2019 ore 21.00 – Piazza San Pietro Caveoso (convocazione del pubblico ore 20:30)

CAVALLERIA RUSTICANA

di Pietro Mascagni

Opera in un unico atto su libretto di Giovanni Targioni -Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga

Direttore | Juraj Valčuha

Regia | Giorgio Barberio Corsetti

Scene | Massimo Troncanetti

Costumi |Francesco Esposito

Interpreti

Santuzza, Veronica Simeoni

Turiddu, Roberto Aronica

Alfio, George Gagnidze

Mamma Lucia, Agostina Smimmero

Lola, Leyla Martinucci

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Prologo

Venerdì 2 agosto 2019 ore 18.00 – Sabato 3 agosto 2019 ore 18.00 Piazza San Pietro Barisano (convocazione del pubblico ore 17:30)

I SETTE PECCATI CAPITALISTI

Giorgio Barberio Corsetti – Regista

Fabio Condemi, Raquel Silva – Assistenti alla regia

Annamaria Ajmone – Coreografa

Raquel Silva –Marionettista /Coordinatrice dei laboratori con i performer e i cittadini

Massimo Sigillò Massara – Direttore Cori

Massimo Troncanetti – Scenografo

Alessandra Solimene – Assistente scenografia

Francesco Esposito – Costumista

Anna Verde – Assistente costumi

Marco Giusti – Light Designer

Igor Renzetti – Video

Lorenzo Bruno – Video

Alberto Favretto e Marta Montevecchi – Marionette

