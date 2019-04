Il celebre chitarrista Aniello Desiderio, ospite dell’Associazione Scarlatti

Tornano gli appuntamenti del Giovedì, il 4 aprile alle ore 20.30 e sempre al Teatro Sannazaro per la Associazione Scarlatti con un musicista d’eccezione e un astro del chitarrismo internazionale: Aniello Desiderio.

Il prossimo concerto del giovedì si tingerà di un particolare ed accattivante programma che vedrà protagonisti due grandi geni della musica, anche se molto diversi tra di loro, mi riferisco infatti a Mozart e Rodrigo, che saranno interpretati dal solista d’eccezione Aniello Desiderio accompagnato dall’Orchestra da Camera di Perugia, con il violinista e direttore Hugo Ticciati.

Questo concerto nasce dalla precisa volontà di collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Perugia, di cui quest’orchestra è espressione, auspicando che si possa realizzare in pieno l’obiettivo di una rete nazionale per la circuitazione di progetti musicali frutto dell’intesa artistica tra le principali associazioni italiane.

Il vero protagonista della serata sarà senza dubbio il celebre Concerto di Aranjuéz, scritto dal compositore e pianista spagnolo Joaquin Rodrigo, che si ispirò alla residenza primaverile costruita nel XVI da Filippo II nei pressi di Madrid.

La finalità dell’autore di evocare un’ambientazione naturale e monumentale ha creato un’opera conosciutissima in tutto il mondo, attraverso l’uso di uno strumento come la chitarra, raramente impiegata come solista nel “concerto”, inteso come particolare forma musicale che vede contrapposto il solista all’orchestra, evidenziandone le caratteristiche virtuosistiche dello stesso.

Questo celebre concerto è conosciuto anche per essere stato reinterpretato in chiavi molto diverse tra loro da artisti non appartenenti al mondo classico e/o accademico come Dalida, Claudio Villa, il Modern Jazz Quartet, Miles Davis, Carlos Santana e Chick Corea.

Naturalmente insieme al celebre e citato concerto, l’altro protagonista della serata sarà senza dubbio il grande chitarrista Aniello Desiderio, énfant prodige della chitarra, che ha debuttato come solista a soli 8 anni, ed è stato già ospite della Scarlatti più volte riscuotendo sempre grandi consensi e un enorme successo di pubblico.

Nato a Napoli nel 1971, inizia lo studio della chitarra classica all’ età di 6 anni. I suoi maestri sono stati Pietro Piscitelli, Bruno Battisti D’Amario e Stefano Aruta; frequentando per diversi anni masterclass tenute dal compositore cubano Leo Brouwer.. Si è diplomato nel 1992 con il Massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

E’ certamente uno dei chitarristi italiani più famosi nel mondo, vincitore di ben 18 premi in prestigiosi concorsi internazionali e autore di progetti discografici di successo (nel 2010 è stato in lizza per il Grammy Award), ha collaborato con artisti del calibro di Vladimir Spivakov, Gidon Kremer, Lorin Maazel e John Mc Laughing. Chick Corea ha detto di lui: “Mi ha letteralmente sopraffatto quando ho ascoltato i suoi cd, penso che sia un maestro della chitarra e mi piace molto la scelta delle musiche che esegue”.

Nel 1999 la televisione tedesca gli ha dedicato un documentario in due parti. Nel 2014 ha suonato nella Carnegie Hall a New York e dal 2010 è docente per il Summer International Academy del Mozarteum di Salisburgo.

La nuova Orchestra da Camera di Perugia, che ha debuttato settembre del 2013 nasce dalla pluriennale esperienza di giovani musicisti umbri nella diffusione della cultura musicale.

Dopo aver iniziato i suoi studi a Londra, Hugo Ticciati si è perfezionato all’Università di Toronto, e dal 2007 è professore ospite della Royal School of Music di Londra.

Nel 2018 è stato artista in residenza al King’s Place di Londra e nel 2019 è stato invitato dall’Orchestra da Camera di Perugia come principale direttore ospite.

Suona uno strumento di Giovanni Battista Guadagnini del 1751. L’Orchestra ha riscontrato molto successo con il programma “Altissima Luce/Laudario di Cortona”, in collaborazione con Paolo Fresu, l’arrangiatore e bandoneonista Daniele di Bonaventura e il Gruppo vocale Armoniosoincanto.

Il programma è stato eseguito nel 2016 sia a Umbria Jazz che per la Sagra Musicale Umbra, e successivamente a Terni (Umbria Jazz Spring), a Torino (Narrazioni Jazz), a Roma (Notte Sacra, Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola), a Milano (Jazzmi, Hangar Bicocca), a Cortona (Festival di Musica Sacra), all’Aquila (Società Aquilana dei Concerti «B. Barattelli») e ad Alghero (Jazz Alguer).

Sono di recente uscita le incisioni discografica dei Concerti per flauto di Mozart (Camerata Tokyo) con Karl-Heinz Schütz, primo flauto solista dei WienerPhilharmoniker e di “Altissima Luce/Laudario di Cortona” per la rivista Amadeus.

Programma