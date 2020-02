Giovedì 20 febbraio alle 18,30, Nathalie Guetta, presenta, presso la libreria Iocisto in Via Cimarosa al Vomero, il suo libro d’esordio: “Dodici in caso di stress”.

“Dodici in caso di stress” è il primo romanzo di Nathalie Guetta, l’attrice di origine francese, sorella di David produttore discografico e Dj noto in tutto il mondo. Conosciuta per aver interpretato la perpetua nella serie “Don Matteo”, e per aver ballato sulla pista di Ballando con le stelle, Nathalie si affaccia al mondo della scrittura con una storia d’amore. Il libro racconta di Chloé e Houssine, un’ebrea di 46 anni e un musulmano di 28 che vivono il loro rapporto nonostante le ansie e i sensi di inadeguatezza, le differenze culturali e anagrafiche.

Il romanzo è stato pubblicato con il marchio Cut-Up, casa editrice di La Spezia, all’interno della Collana Qulture, gestita dalla “Associazione Qulture e.t.s.

Alla presentazione interverranno Federica Flocco, giornalista e scrittrice, e Lucariello (Luca Caiazzo), il rapper di Gomorra. Modererà l’incontro Michela Rossi di Associazione Qulture. Al termine ci sarà il firmacopie con l’autrice.

Una curiosità sul titolo: il dodici è il numero di sigarette che Nathalie si è autorizzata a fumare in caso di stress.