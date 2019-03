Al Teatro Totò in scena “Tutto in una notte” con Davide Ferri e Rosario Verde

Al Teatro Totò la divertente commedia “ Tutto in una notte”, con Davide Ferri, Rosario Verde ed Edoardo Guadagno.

Continua al Teatro Totò da giovedì 21 marzo alle ore 21.00, la programmazione artistica della stagione in abbonamento con “Tutto in una notte”, la trascinante e divertente commedia scritta da Gaetano Liguori (che ne cura pure la regia) e da Rosario Verde.

Nell’ottica che non tutto spesso è come appare, la messinscena è fortememte caratterizzata da un intrigante intreccio, che conduce lo spettatore grazie a ritmi incalzanti e trovate esilaranti, in una situation comedy di elevato valore comico.

Protagonisti sono Davide Ferri e Rosario Verde, in scena con Edoardo Guadagno e altri quattro attori della Compagnia Stabile del Teatro Totò.

da giovedì 21 marzo a domenica 24 marzo e da venerdì 29 a domenica 31 marzo.

Feriali ore 21.00 sabato doppio spettacolo ore 17.30-21.00 domenica ore 18.00