Al Teatro San Carlo la prestigiosa “Camerata Salzburg”. Solista, Viviane Hagner

Pomeriggio musicale al San Carlo in programma venerdì 7 febbraio 2020, alle ore 18.00, con la prestigiosa “Camerata Salzburg” in un concerto a cavallo tra “classico e Barocco”

Prossimo appuntamento al Teatro San Carlo quindi per Venerdì 7 febbraio alle ore 18.00, la cui Stagione di Concerti del Massimo napoletano prosegue la sua fortunata programmazione, avvalendosi della presenza di una straordinaria formazione cameristica come la Camerata Salzburg, compagine storica fondata nel 1952 da Bernhard Paumgartner in seno al prestigioso Mozarteum di Salisburgo e presto divenuta ensemble di riferimento per autori quali Mozart, Haydn, Beethoven e Schubert.

Di indubbio rilievo nel panorama musicale mondiale le istituzioni presso cui la Camerata si esibisce frequentemente: Festspielhaus di Baden-Baden, Festspielhaus di Bregenz, Carinthian Summer Festival, Haydn Festival di Eisenstadt, Aix en Provence Festival e il Lucerne Festival.

Sul piano discografico, la Camerata ha all’attivo oltre sessanta registrazioni, premiate con ambiti riconoscimenti.

Di particolare pregio le due edizioni complete dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart realizzate con Géza Anda e András Schiff.

Le registrazioni delle Serenate di Mozart e dei Divertimenti diretti da Sándor Végh sono ricordate come pietre miliari in ambito discografico classico.Nella doppia veste di direttore e violino salirà sul palco del San Carlo, la solista Viviane Hagner, interprete raffinata e molto preparata sui capolavori della letteratura classica come nelle pagine della nuova musica.

L’ insolito e interessante programma presentato dalla Camerata Salzburg pone l’accento su un repertorio a metà tra musica da camera e sinfonica. In scaletta Cinque danze tedesche con coda e sette trii D90 per due violini viola e violoncello di Franz Schubert, il Concerto in la maggiore n. 5 “Türkish”, K 219 per violino e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, Rondò in la maggiore D438 per violino e archi di Franz Schubert e infine la Sinfonia n. 43 in mi bemolle maggiore “Merkur”, Hob:I:43 di Franz Joseph Haydn.

venerdì 7 febbraio 2020, ore 18.00 – Turno P / Turno M – Concerti

CAMERATA SALZBURG

Direttore e violino| Viviane Hagner

Franz Schubert

Cinque danze tedesche con coda e sette trii D90 per due violini viola e violoncello (1812)

Wolfgang A. Mozart

Concerto in la maggiore n. 5 “Türkish”, K 219 per violino e orchestra (1775)

Franz Schubert

Rondò in la maggiore D438 per violino e archi (1816)

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n. 43 in mi bemolle maggiore “Merkur”, Hob:I:43 (1771)

Camerata Salzburg