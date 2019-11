Al Teatro San Carlo il musical “Lady, Be Good” di George e Ira Gershwin

Da giovedì 21 a domenica 24 novembre 2019, George e Ira GERSHWIN protagonisti del prossimo spettacolo al Teatro San Carlo, con il Musical Lady, Be Good.

Torna dunque il musical al Teatro San Carlo, dopo il successo dello scorso anno con My fair lady, con un dei lavori più noti nati dalla preziosa collaborazione dei due fratelli statunitensi, George e Ira Gershwin.

Il primo autore di musiche e melodie indimenticabili mentre il secondo si è sempre occupato dei testi delle sue canzoni. Sul podio, a dirigere Orchestra e Coro del Massimo napoletano ci sarà Timothy Brock tra i massimi esperti al mondo di musica per film e alla guida di importanti orchestre come la New York Philharmonic, la Royal Philharmonic Orchestra, la Los Angeles Chamber Orchestra, la Chicago Symphony e la BBC Symphony.

La regia è stata affidata a Emilio Sagi, già direttore artistico tra il 2001 e il 2005 del Teatro Real de Madrid, personalità internazionale assai poliedrica che ha firmato numerosi spettacoli di grande successo.

Le coreografie di Nuria Castejon saranno eseguite dal Balletto del Teatro di San Carlo, mentre firmano scene e costumi di questo festoso allestimento della Zarzuela di Madrid, Daniel Bianco e Jesùs Ruiz. Le luci sono di Eduardo Bravo.

Specialisti del genere i bravi interpreti tra cui figurano, Nicholas Garrett (Dick Trevor), Susie Trevor, Jeni Bern (Susie Trevor), Carl Danielsen (Jeff White), Troy Cook (“Watty” Watkins). Ambientato nella Broadway dei ruggenti anni Venti, Lady, Be Good! è stato un musical dal successo clamoroso sin dal suo debutto al Liberty Theater nel 1924.

Tra le diverse reinterpretazioni del musical, ricordiamo la versione del famoso film del 1941 in cui Dick e Susie Trevor avevano il volto di Fred Astaire e sua sorella Adele ma anche l’indimenticabile interpretazione di Ella Fitzgerald del 1947, che fece dell’arrangiamento in versione ballad di Oh, Lady, Be Good!, uno dei suoi più grandi successi.

In questa produzione spagnola del musical di Emilio Sagi, le vivaci atmosfere di Lady, Be Good! in stile Newyorkese, si esprimono attraverso una produzione dal forte impatto visivo in cui il movimento coreografico trasmette instancabilmente l’azione dei personaggi.

Colorata, viva, con il supporto della musica jazz vibrante e stilizzata di Gershwin, questa esibizione è un vortice di ritmo sincopato che cresce e raggiunge un picco nell’impetuoso e selvaggio impulso di Fascinating Rhythm il cui tema accattivante è uno dei simboli musicali dell’età d’oro degli anni ’20.

In scena al Teatro San Carlo, dal 21 al 24 novembre 2019

George e Ira Gershwin /

LADY, BE GOOD!

Musical in due atti

Musica di George Gershwin, Lyrics di Ira Gershwin

Libretto di Guy Bolton e Fred Thompson

Editore TAMS – WITMARK MUSIC LIBRARY, Inc., 560 Lexington Avenue, New York,

New York 10022.

I diritti musicali di George e Ira Gershwin sono concessi dalla famiglia Gershwin.

Prima rappresentazione: New York, Liberty Theatre 1º dicembre 1924

Direttore | Timothy Brock

Maestro del Coro | Gea Garatti

Regia | Emilio Sagi

Assistente alla regia | Javier Ulacia

Coreografie | Nuria Castejon

Assistente coreografo | Luis Romero

Scene | Daniel Bianco

Assistente alle scene | Carmen Castañon

Costumi | Jesús Ruiz

Assistente ai costumi | Concetta Nappi

Luci | Eduardo Bravo

Interpreti

Dick Trevor, Nicholas Garrett

Susie Trevor, Jeni Bern

Jack Robinson, Dominic Tighe

Jeff White, Carl Danielsen

Josephine Wanderwater, Manuela Custer

“Watty” Watkins, Troy Cook

Bertie Bassett, Jonhathan Gunthorpe

Daisy Parke, Susanna Wolff

Shirley Vernon, Lynette Tapia

Manuel Estrada, Francesco Cordella

Rufus Parke, Joseph Shovelton

Funkey, poliziotto, maggiordomo, Fiorenzo Madonna

Orchestra, Coro e Balletto del Teatro di San Carlo

Produzione del Teatro de la Zarzuela di Madri

Date e orari spettacoli

giovedì 21 novembre 2019, ore 20.00 – Turno A

venerdì 22 novembre 2019, ore 20.00 – Turno C/D

sabato 23 novembre 2019, ore 17.00 – Turno B e ore 21.00 – Turno M Opera e Danza (doppio spettacolo)

domenica 24 novembre 2019, ore 17.00 – Turno F