Covid, De Luca: “Campania verso la zona bianca, ecco da quando”

Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato una possibile data per il ritorno della Campania in zona bianca: “Il nostro è il risultato più significativo d’Italia”.

“Credo che dalla prossima settimana torniamo a essere zona bianca per i dati buoni che registriamo, ormai da tre settimane, in relazione all’occupazione delle terapie intensive”. Ad annunciarlo, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in vista della cabina di regia che si terrà nella giornata di domani.

“Avremo, dunque, il risultato più significativo d’Italia perché il numero di terapie intensive sulle quali calcoliamo la percentuale di occupazione è di circa 800 posti a fronte di una dato della Lombardia che – ha ricordato in conferenza stampa – è più del doppio e di altre regioni, come il Veneto, che presenta una dotazione di mille posti letto. Le occupazioni, quindi, vengono calcolate su 800 posti letto pur avendo noi un milione di abitanti in più del Veneto”.

Il governatore ha poi concluso: “Qui è stato fatto un lavoro straordinario assolutamente non scontato. Ci avviamo verso un ritorno alla normalità che, come sempre in Campania, sarà molto prudente e responsabile”.