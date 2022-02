Covid, De Luca: “In Campania resta l’obbligo delle mascherine all’aperto”

Nonostante le decisioni del governo, il presidente De Luca avvisa i cittadini campani: “Dobbiamo essere prudenti, nuove varianti possono diffondersi”.

“Per quello che ci riguarda in Campania continuiamo ad indossare la mascherina all’aperto anche se a livello nazionale decidono diversamente”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del “Corso per Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi meccatronici” presso l’Istituto Galei – Di Palo di Salerno.

Per il governatore è fondamentale completare la campagna di vaccinazione “per i bimbi più piccoli e mantenerci prudenti perché nuove varianti possono sempre diffondersi”. “Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre Regioni, perché come vado ripetendo, la densità abitativa che c’è in Campania non c’è da nessuna altra parte d’Italia. – evidenzia De Luca – Se sarà così credo che potremo guardare con fiducia alle settimane e ai mesi che abbiamo davanti. Se Dio vuole si continuerà a raffreddare l’onda del contagio e se rimaniamo prudenti credo che torneremo alla vita normale” conclude.