Covid 19, record di contagi nel Casertano: 745 nuovi positivi

Covid 19 nel Casertano: l’ultimo bollettino registra il record di 745 nuovi contagi (su 3241 tamponi analizzati). Medici scrivono all’Asl: “Tamponi periodici per il personale del 118”.

L’ultimo bollettino dei contagi da Covid 19 nel Casertano fa registrare un nuovo record di casi positivi. Sono infatti ben 745 le persone positive al virus (su 3241 analizzati): è dunque positivo il 22,9% dei test effettuati.

Boom di contagi a Caserta (70), San Felice a Cancello (52), Maddaloni (40) e nelle città zona rossa di Marcianise (48) e Orta di Atella (30).

Ben 39 nuovi contagiati anche ad Aversa (dove ieri il commissariato di Polizia è stato chiuso per sanificazione). Situazione critica anche a Cesa (24 positivi) e Santa Maria a Vico (26).

Le persone attualmente positive sono 5756: si tratta del numero più alto in Campania dopo la provincia di Napoli. Nel report dell’Asl vengono segnalati anche 72 nuovi guariti, che aggiorna il totale a 1979, mentre i decessi salgono purtroppo a 93 (gli ultimi tre morti risiedevano a Curti, Pignataro Maggiore e Teverola).

Come riporta “Il Mattino”, la maggior parte dei positivi sono asintomatici, mentre i medici del 118 hanno scritto una lettera alla Asl di Caserta facendo richieste essenziali per poter andare avanti nel difficile lavoro di questi giorni: l’istituzione di un servizio ambulanze dedicato esclusivamente ai casi Covid, tamponi periodici e calendarizzati per il personale del 118 e individuazione di una o più strutture di disinfezione del personale medico.