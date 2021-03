Covid 19, ok dell’Ema al vaccino AstraZeneca: “Sicuro ed efficace”

Covid 19: l’Agenzia Europea del Farmaco ha dato il via libera per la ripresa della somministrazione del vaccino AstraZeneca (sospesa da tre giorni in 16 nazioni, Italia compresa).

Dopo la sospensione “in via del tutto precauzionale e temporanea”, l’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) si è pronunciata sull’utilizzo utilizzo del vaccino anti Covid 19 di AstraZeneca.

Tale vaccino ha avuto il via libera, per cui potrà riprendere la somministrazione delle dosi dopo uno stop di tre giorni (che ha rallentato la campagna vaccinale in 16 nazioni, Italia compresa).

Quello di AstraZeneca “è un vaccino sicuro ed efficace e i benefici superano i rischi– ha spiegato la direttrice dell’Ema, Emer Cooke– Gli Stati potranno prendere decisioni informate”.

Cooke ha inoltre aggiunto che “non è emerso un legame tra la somministrazione ed eventi tromboembolici”, ma ci saranno approfondimenti su casi avversi rari, sottolineando che “i casi di trombosi dopo il vaccino sono inferiori a quelli che avvengono nella popolazione non vaccinata”. Vaccinando milioni di persone “sono inevitabili” casi inattesi. Sarà aggiornato il foglietto illustrativo.