Covid 19 nel Casertano, aumentano i positivi: altri 125 contagi

Covid 19 nel Casertano: l’ultimo bollettino registra 125 nuovi contagi (su 1786 tamponi analizzati). Asl aggiunge medici e infermieri.

La seconda ondata di contagi da Covid 19 in Campania sta colpendo anche Caserta e provincia. Nell’ultimo bollettino, pubblicato nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre, tale parte della Campania ha registrato altri 125 contagi (su 1786 tamponi analizzati), ai quali si aggiungono purtroppo cinque morti (i decessi sono in tutto 66 dall’inizio dell’emergenza). Sono invece 47 i guariti (1478 in tutto). Il numero totale dei casi di Covid 19 a Caserta e provincia è di ben 4025.

Come riporta “Il Mattino”, il direttore della Asl di Caserta, Pasquale De Girolamo, ha stabilito di rafforzare con “sei o sette unità infermieristiche e un medico Usca le unità di prima linea anti Covid 19”. Tali figure professionali si aggiungono a quelle inviate dalla Protezione civile (come del resto sta accadendo in tutta Italia).

Senza dimenticare la costituzione di un nuovo Covid Center per quel territorio. Dopo l’ospedale di Maddaloni, anche il Melorio di Santa Maria Capua Vetere è infatti stato destinato ad accogliere pazienti affetti dal virus.

Il nosocomio sammaritano accoglierà nuovi posti letto destinati ai pazienti Covid, di cui 40 per la degenza ordinaria e 4 per le terapie subintensive.