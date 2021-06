Covid 19, la luce in fondo al tunnel: da lunedì 21 giugno la Campania sarà zona bianca

Campania zona bianca da lunedì 21 giugno: il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza tanto attesa. Stop al coprifuoco, obbligo di mascherina e divieto di assembramenti.

Grazie all’evolversi della campagna di vaccinazione e al conseguente calo di contagi e terapie intensive occupate (solo 22 su 956 secondo l’ultimo bollettino), da lunedì 21 giugno anche la Campania sarà zona bianca.

L’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, rappresenta la classica luce in fondo al tunnel, visto che la Campania era tornata zona gialla dallo scorso 26 aprile dopo che dall’8 marzo al 25 aprile era stata prima “rossa” e poi “arancione”, dopo aver sofferto enormemente la seconda e la terza ondata di contagi. Adesso arriva il passaggio in zona bianca, ovvero quella con il più basso rischio di contagio. Un passaggio fondamentale, molto importante anche per consentire una maggiore ripresa delle attività economiche e del settore turismo in vista della stagione estiva, che inizia ufficialmente proprio da lunedì 21 giugno.

In zona bianca non ci sarà più il coprifuoco, mentre l’unico divieto è quello di assembramento e l’obbligo è quello di indossare la mascherina.

Lo stesso governatore Vincenzo De Luca, nella diretta Facebook di ieri pomeriggio, ha nuovamente invitato tutti i cittadini a vaccinarsi, annunciando che “manterremo in Campania l’obbligo della mascherina all’aperto anche d’estate. È evidente che a casa, al mare e al ristorante se ne fa a meno, ma con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi”.