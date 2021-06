Covid 19 in Campania, l’appello di De Luca: “Dobbiamo vaccinarci tutti” (VIDEO)

Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca invita tutti i cittadini ad aderire alla campagna di vaccinazione. E annuncia: “Obbligo di mascherina all’aperto anche in estate”.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, invita tutti i cittadini a vaccinarsi contro il Covid 19. Secondo il numero uno di Palazzo Santa Lucia, c’è infatti stato “un rallentamento nella campagna di vaccinazione a causa della confusione creata del Governo. A Napoli c’è scarsa partecipazione di over 60 alla campagna vaccinale. Non va bene. Li richiamo ad iscriversi e vaccinarsi anche perché in Campania faremo quasi solo Pfizer e Moderna. Se non ci vacciniamo tutti questa ricreazione che si sta vivendo rischia di essere interrotta tra fine settembre e inizio ottobre”.

Nel mirino di De Luca, ancora una volta, la comunicazione a suo dire “demenziale” in merito al caso AstraZeneca e al mix di vaccini da utilizzare dopo la prima dose di AstraZeneca: “Parlano sul Covid -prosegue – il Cts, l’Iss, l’Agenzia italiana per il farmaco, il commissario straordinario nominato dal Governo e alla fine, se e quando capita, i dirigenti del Ministero della Salute.

Ci siamo permessi di sottolineare il fatto che questo modello organizzativo, al di là delle persone, non può funzionare, e abbiamo chiesto al Governo italiano che sul Covid parli una sola voce, che non può che essere quella del Ministero della Salute come avviene in tutti i Paesi civili del mondo, dove non ci sono commissari che vanno in giro a fare non si sa che cosa.

Siamo alla beatificazione di alcune figure – attacca – quello che è avvenuto per il commissario straordinario è ridicolo, eravamo eravamo un passo dalla beatificazione. I risultati sono stati raggiunti grazie alle Regioni, continuo a ritenere il ruolo del commissario negativo”.

De Luca annuncia inoltre che “manterremo in Campania l’obbligo della mascherina all’aperto anche d’estate. È evidente che a casa, al mare e al ristorante se ne fa a meno, ma con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi”.