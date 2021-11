Covid 19 in Campania, bollettino del 23 novembre: 965 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 23 novembre, parla di 965 nuovi positivi su 31.981.

E’ di 965 nuovi positivi in Campania il bollettino quotidiano diramato dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si contano, inoltre, altri 5 decessi.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 965

Test: 31.981

Deceduti: 4 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 312

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.