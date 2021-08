Covid 19 in Campania, bollettino del 5 agosto: 526 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 5 agosto, parla di 526 nuovi positivi su 8.609 tamponi analizzati.

Rispetto a ieri, diminuiscono i positivi al Covid 19 in Campania ma aumentano i posti letto occupati in degenza negli ospedali. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 526 positivi al Coronavirus e 4 decessi nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono 8.609, dei quali 7.613 test antigenici.

Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 13 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 257 occupati.