Covid 19 in Campania, bollettino del 24 maggio: 2.354 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 24 maggio, parla di 2.354 nuovi positivi su 18.905 tamponi analizzati.

Sono 2.354 i positivi del giorno al Covid 19 in Campania sui 18.905 test effettuati per un indice di contagio pari al 12,45%, in calo di un paio di punti circa rispetto al dato fatto registrare ieri pari al 14,13%. Nove le nuove vittime nelle ultime 48 ore cui si aggiunge un altro decesso precedente registrato nella giornata di ieri. Migliora la situazione sul versante ospedaliero: i posti letto occupati nelle intensive sono 25 (-4), quelli in degenza 434 (-19).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.354

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.105

Positivi al molecolare: 249

Test: 18.905

di cui:

Antigenici: 13.405

Molecolari: 5.500

Deceduti: 9 (*)

nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 434

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.