Covid 19, De Luca si rivolge al Governo: “Stop mezze misure. Rendere obbligatoria la vaccinazione” (VIDEO)

Covid 19: il governatore della Campania Vincenzo De Luca chiedere al Governo di rendere obbligatoria la vaccinazione.

Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, attacca nuovamente il Governo, invitandolo a non usare più “mezze misure” per contrastare il Covid 19:

“Prendiamoci queste due settimane dopo di che dovremo prendere misure importanti -attacca il numero uno di Palazzo Santa Lucia – Credo sia sbagliato, come fa il Governo, prendere mezze misure che hanno come unico risultato prolungare all’infinito l’emergenza del Covid.

Io non avrei dubbi su una decisione a livello nazionale: rendere obbligatoria la vaccinazione”.

Per quanto riguarda l’avvio del prossimo anno scolastico, “dobbiamo aprire le scuole per i nostri figli, è una priorità, e bisogna farli andare in presenza.

Ma come si fa a non capire che il presupposto, e ha fatto bene il governo, è l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico. In Campania il problema non esiste, sono tutti vaccinati. Bisogna procedere al completamento della vaccinazione al di sotto dei 18 anni”.

A proposito del green pass, che da oggi diventa obbligatorio in vari ambiti, De Luca ricorda inoltre che “a breve sarà pubblicato un provvedimento con il quale si dispone che la card regionale ha valore di certificazione nella Regione Campania.

Chiediamo scusa al Governo nazionale se siamo partiti prima. La card ha valore di certificazione nella regione Campania, è una certificazione aggiuntiva rispetto al green pass perché nella card regionale ci sono le notizie che la Regione comunica al Governo per il green pass”.