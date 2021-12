Covid 19 a San Giuseppe Vesuviano: scuole dell’infanzia e primarie in Dad fino al 17 dicembre

San Giuseppe Vesuviano: il sindaco Vincenzo Catapano ha annunciato il ritorno alla Dad fino al 17 dicembre per le scuole dell’infanzia e primarie (mentre le lezioni saranno ancora in presenza per le medie).

Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, ha annunciato il ritorno alla didattica a distanza per le scuole dell’infanzia e primarie fino a venerdì 17 dicembre a causa dell’aumento dei contagi da Covid 19.

“Ci sono momenti che richiedono scelte difficili e sofferte, ma necessarie -ha scritto il primo cittadino su Facebook – Scelte a cui, come ritengo di aver sempre fatto in passato, non intendo e non posso sottrarmi. Mi è stata ufficialmente comunicata l’emergenza di molteplici ed ampiamente diffusi casi di positività nella platea scolastica delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria, pubblica e privata.

Pertanto, con il parere positivo e consenso unanime anche dei Dirigenti Scolastici – che mi hanno fortemente e responsabilmente sollecitato in tal senso – giustamente preoccupati per la salute dei nostri figli e del personale scolastico, ho firmato un’Ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza, per le scuole dell’infanzia e primarie, pubbliche e private, da giovedì 9 dicembre a venerdì 17 dicembre incluso”.

Per le scuole secondarie di I grado (scuole medie), “gli studenti continueranno regolarmente le lezioni in presenza, in quanto ove presenti singoli e contenuti casi di infezione saranno adottati immediatamente gli appropriati provvedimenti”.