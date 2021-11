Covid 19 a Salerno: slitta l’inaugurazione delle Luci d’Artista

Comune di Salerno: il sindaco Enzo Napoli ha annunciato lo slittamento dell’inaugurazione delle Luci d’Artista (dopo la richiesta di ulteriori verifiche al piano anti Covid 19 fatta dal prefetto Francesco Russo).

La forte ripresa dei contagi da Covid 19 ha costretto il Comune di Salerno al rinvio dell’inaugurazione delle Luci d’Artista, che era previsto ieri pomeriggio, venerdì 26 novembre.

La decisione è arrivata dopo una riunione straordinaria in prefettura del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, convocata dal prefetto Francesco Russo. Lo stesso primo cittadino ha dichiarato ai microfoni di “Telecolore” che “ci è stato chiesto un ulteriore accertamento tecnico sul piano sicurezza. Lunedì faremo un supplemento di verifica con la ditta che ha vinto l’appalto per garantire la sicurezza e tra martedì e mercoledì avremo il tavolo definitivo”.

Salvo ulteriori rinvii, le Luci d’artista, riporta il “Corriere del Mezzogiorno”, potrebbero accendersi sabato 4 dicembre, con un ritardo di circa un mese rispetto alle precedenti edizioni. In ogni caso è molto probabile che, per evitare il rischio di assembramenti, non ci sarà una vera e propria inaugurazione con pubblico e autorità, ma solo l’accensione in simultanea delle opere luminose.

Con la speranza per cui la bellezza delle Luci d’Artista (che quest’anno uniranno la 15ma e la 16ma edizione) possano rappresentare un ulteriore segnale di ripartenza. A cominciare, naturalmente, dal tradizionale Albero di Natale in piazza Portanova.