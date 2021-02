Covid 19 a Pozzuoli: cinque classi del “De Amicis-Diaz” in isolamento domiciliare

Covid 19 nelle scuole a Pozzuoli: due casi di positività hanno costretto all’isolamento domiciliare cinque classi dell’istituto comprensivo De Amicis-Diaz.

Due nuovi casi di positività al Covid 19 a Pozzuoli, dove cinque classi dell’istituto Comprensivo “De Amicis-Diaz” (che ha sede a Monterusciello) rimarranno in isolamento domiciliare fiduciario.

Come riporta “Repubblica”, la misura precauzionale è stata adottata dalla dirigenza scolastica in seguito alla positività accertata che ha riguardato una docente ed una allieva.

La sospensione didattica è stata attuata per consentire all’Asl Napoli 2 Nord di intervenire per attuare i protocolli di tutela e sanificazione degli ambienti. La direzione scolastica si è riservata di comunicare la ripresa dell’attività didattica in presenza per le cinque classi interessate.