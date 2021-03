Coronavirus in Campania, i dati del 7 marzo: 1.644 nuovi positivi e 1.291 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 7 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 1.644 positivi su 11.398 tamponi effettuati.

Cresce la curva del contagio da Coronavirus in Campania anche se il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore e’ piu’ basso di quello fatto registrare nei giorni feriali. In costante aumento anche il numero di ricoverati per Covid.

Nel bollettino diramato oggi dall’unita’ di crisi regionale si segnalano 1.644 nuovi casi di positivi (124 identificati da test antigenici rapidi) su 11.398 tamponi processati (1.450 antigenici) per un rapporto dei positivi sui tamponi che e’ pari al 14,4%. I sintomatici sono 505 e 1.015 gli asintomatici. E’ alto anche il numero di deceduti, 41, con 15 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 26 in precedenza ma registrati ieri. Sono 1.291 i nuovi guariti.

Dall’inizio dell’emergenza Covid a oggi la Campania ha fatto registrare 286.865 casi di Covid-19 su 3.102.497 tamponi, 4.505 deceduti e 192.453 guariti. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 148, tre piu’ di ieri, su 656 posti disponibili, mentre sono 1.425, 19 piu’ di ieri, i ricoverati in degenza a fronte di 3.160 posti letto disponibili.