Coronavirus in Campania, i dati del 2 marzo: 2.635 nuovi positivi e 628 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 2 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 2.635 positivi su 26.533 tamponi effettuati.

Sono 2.635 (di cui 354 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi di Coronavirus in Campania (2.114 asintomatici) a fronte di 26.533 tamponi (6.783 antigenici). Quaranta i deceduti (totale sale a 4.374), con l’Unita’ di crisi della Regione che precisa come 15 siano morti nelle ultime 48 ore, 25 in precedenza ma registrati ieri.

Sono 628 i guariti del giorno. 137 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 quelli disponibili), mentre i posti di degenza occupati sono 1.356 su un totale di 3.160.