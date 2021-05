Coronavirus in Campania, i dati del 2 maggio: 959 nuovi positivi e 1.751 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 2 maggio dell’unità di Crisi regionale riporta 959 positivi su 8.658 tamponi effettuati.

Sono 959 i casi positivi al Coronavirus in Campania sulla base del report regionale. Di questi: 612 sono asintomatici e 347 sintomatici. I tamponi molecolari del giorno sono 8.658, quelli antigenici 2.384. Si registrano 30 morti (24 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 6446 decessi.

I pazienti guariti sono 1.751 per un totale di 299.192. Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656. Posti letto di terapia intensiva occupati: 139. Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (Covid e offerta privata). Posti letto di degenza occupati: 1.483.