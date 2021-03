Coronavirus in Campania, i dati del 17 marzo: 2.507 nuovi positivi e 1.298 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 17 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 2.507 positivi su 26.207 tamponi effettuati.

Sono 2.507 i positivi del giorno al Coronavirus in Campania, 284 identificati da test antigenici rapidi, su 26.207 tamponi processati (5.527 antigenici). Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. La curva del contagio e’ in calo con un rapporto positivi/tamponi che torna sotto il 10% e si attesta al 9,6%. Ancora alto il numero di sintomatici, 619, mentre sono 1.604 gli asintomatici.

I deceduti sono 13, di cui sei nelle ultime 48 ore, mentre i guariti sono 1.298. Dall’inizio della pandemia ad oggi in Campania si sono contagiate 313mila persone su 3,3 milioni di tamponi. Ci sono stati 4.830 morti per Covid e 208.600 guariti. Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva, 153 ad oggi, otto meno di ieri, su 656 posti letto disponibili. I ricoverati in degenza sono invece 1.562, 21 piu’ di ieri, su 3.160 posti letto complessivamente disponibili.