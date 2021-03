Coronavirus in Campania, i dati del 10 marzo: 2.981 nuovi positivi e 1.674 guariti

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 10 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 2.981 positivi su 27.465 tamponi effettuati.

Sono 2.981 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, di cui 684 sintomatici. Dati sostanzialmente stabili rispetto a ieri, quando i contagi censiti erano stati 3.034; i tamponi processati sono stati 27.465, con il tasso di incidenza che si attesta al 10,85% (ieri 11,72).

Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi spicca però il balzo dei ricoveri in terapia intensiva, che raggiungono quota 156 con un +13 in 24 ore, incremento mai registrato negli ultimi mesi. In aumento di 21 unità anche i posti letto occupati nelle degenze Covid, che risultano oggi 1.492. Ventisette le nuove vittime, 1.674 i guariti.