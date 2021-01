Coronavirus in Campania, i dati del 25 gennaio: 976 nuovi positivi e 791 guariti

In calo la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 25 gennaio dell’unità di Crisi regionale riporta 976 positivi su 11.441 tamponi effettuati.

In leggero calo la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, con un tasso positivi-tamponi del 8,53% (ieri era 8,99%). Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore i positivi sono 976, di cui 41 sintomatici. I tamponi esaminati sono 11.441 (di cui 2.082 antigenici), 25 le persone decedute – 9 nelle ultime 48 ore e 16 in precedenza ma registratie ieri; – e 791 i guariti.

In merito al report posti letto su base regionale, calano a 101 (ieri erano 105) i posti di terapia intensiva occupati su 656 disponibili, mentre aumentano i ricoveri nella degenza con 1470 posti occupati (ieri erano 1455) su 3160 disponibili.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 976 (di cui 149 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 786

Sintomatici: 41

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 11.441 (di cui 2.082 antigenici)

Totale positivi: 215.752 (di cui 855 antigenici)

Totale tamponi: 2.351.357 (di cui 15.518 antigenici)

Deceduti: 25 (*)

Totale deceduti: 3.643

Guariti: 791

Totale guariti: 148.876

* 9 deceduti nelle ultime 48 ore e 16 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 101

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.470

** Posti letto Covid e Offerta privata