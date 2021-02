Controlli anti-Covid a Napoli potenziati durante il fine settimana di Carnevale e San Valentino

Nel corso del prossimo weekend, che vede la concomitanza di Carnevale e San Valentino, per evitare assembramenti in alcune aree centrali cittadine, saranno potenziati i controlli anti-covid a Napoli.

Ieri a Napoli in videoconferenza, presieduta dal prefetto Marco Valentini, si è svolta una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione del procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli – DDA, dell’assessore al Patrimonio del Comune di Napoli, dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, dei comandanti della Polizia metropolitana e della Polizia locale di Napoli. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i dispositivi di controllo sul territorio che saranno attuati dalle forze dell’ordine nel prossimo fine settimana per verificare il rispetto delle prescrizioni normative dettate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A tale riguardo, tenuto conto che, così come verificatosi nel corso del weekend di Carnevale e San Valentino anche in altre città italiane, potrebbero riscontrarsi assembramenti determinati dal considerevole afflusso di persone in alcune aree centrali cittadine, nell’ambito di una specifica pianificazione dei servizi, sono stati richiesti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno contingenti di rinforzo, nell’ordine di circa 100 unità, da impiegare per questi controlli.

Inoltre verrà garantito un impiego straordinario delle Forze dell’ordine territoriali in numero di almeno 105 unità – con il supporto di 5 pattuglie dell’Esercito del contingente “Strade sicure” – che, insieme ad unità della Polizia locale e della Polizia metropolitana, vigileranno sul rispetto del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nonché sull’osservanza delle prescrizioni concernenti gli orari ed il contingentamento delle persone presenti presso gli esercizi pubblici, oltre alla distanza tra i tavoli.