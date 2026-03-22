Anfisa Letyago approda al Coachella, festival cult della musica mondiale

Anfisa Letyago, Dj e producer di musica elettronica fra le più affermate a livello internazionale, si esibirà sabato 11 aprile su uno dei palchi più importanti al mondo, il Coachella, festival cult della musica mondiale che si svolge ogni anno in California.

Intensa, moderna e internazionale, Anfisa Letyago è molto più di una dj: è una vera e propria architetta del suono, una “viaggiatrice emotiva”, una narratrice elettronica. Intensa, moderna e internazionale è anche storia di Anfisa, che nasce in Siberia per poi “rinascere” e crescere a Napoli, città dove studia e si forma per poi “raccontarsi” a livello globale attraverso la sua musica intensa e raffinata, grazie alla quale il mondo balla ma con gli occhi chiusi.

Anfisa è inoltre un orgoglio napoletano: ha infatti dedicato all isola partenopea di Nisida la sua etichetta discografica NSDA, apprezzata in tutto il mondo, e ha raccontato le sue emozioni anche attraverso un progetto audiovisivo dal titolo Partenope ispirato all’antico mito della sirena che dà il nome alla città di Napoli. Tutto questo contribuisce a plasmare un’identità musicale di Anfisa Letyago che oggi è riconoscibilissima: Napoli diventa la sua casa, la sua base, il suo respiro. La connessione con il territorio non è solo poetica: è concreta.

La tappa al Coachella è solo la prima tappa di un tour che vedrà l’artista in consolle e live nel corso dei prossimi mesi a Barcellona, Zurigo, Berlino, Vienna, Varsavia, Parigi, in Portogallo e ancora, Oltreoceano, negli Stati Uniti a San Francisco e Chicago.

Negli anni Anfisa ha collaborato con artisti del calibro di Moby, Carl cox, Swedish house mafia, Empire of the sun e rilasciato musica su etichette come Kompakt, Rekids, Deutsche Grammophon e Defected. Il suo sound inconfondibile l’ha portata a calcare i palchi più importanti al mondo come – oltre al Coachella – Sonar, Tomorrowland, Timewarp, Awakenings, Neopop, Creamfields.

Sempre al passo con i tempi, Anfisa ha realizzato il suo ultimo video clip del singolo “In My Arms” con l’Intelligenza artificiale. Ha raggiunto negli anni i principali riconoscimenti mondiali per la sua categoria di Dj techno, vincendo fra l’altro il titolo di ‘DJ of the year‘ ai Billboard Italia Women in music awards assegnato dal magazine Billboard, Bibbia mondiale della musica, e che sin dalla sua prima edizione del 2007 ha premiato artiste di fama mondiale come Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé, Lady Gaga.