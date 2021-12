Comune di Napoli: sospesa la Ztl “Morelli, Filangieri, Mille”

Comune di Napoli: con una nuova ordinanza Palazzo San Giacomo ha sospeso fino al 6 gennaio 2022 (quindi per tutto il periodo delle feste natalizie) la Ztl “Morelli, Filangieri, Mille”.

Con una nuova ordinanza dirigenziale del servizio Viabilità e Traffico, il Comune di Napoli ha disposto la sospensione fino al prossimo 6 gennaio (ovvero per tutto il periodo delle festività natalizie) della Ztl “Morelli, Filangieri, Mille”, sita nelle vie dello shopping del quartiere Chiaia.

Nel testo dell’ordinanza di Palazzo San Giacomo, si legge infatti il seguente punto: “SOSPENDERE, dal 8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, l’efficacia dell’O.D. n. 1030 del 30.0.2015 (prot. SMS n. 173 del 28.10.2015) e ss.mm.ii. e, per effetto di ciò, la ZTL “Morelli, Filangieri, Mille” nonché l’attivazione in esercizio del Varco Morelli. Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa”.

Fino al giorno dell’Epifania, la ZTL “Morelli – Filangieri – Mille” non riguarderà più le seguenti strade:

Via Morelli;

Vico Santa Maria Cappella Vecchia;

Piazza dei Martiri (nella carreggiata esterna alle fioriere, di collegamento di via Morelli con via S. Caterina a Chiaia);

Via Santa Caterina;

Via Gaetano Filangieri;

Via dei Mille (tratto dall’intersezione di via Filangieri alla confluenza di via Nisco);

rampa Caprioli;

rampe Brancaccio, piazzetta Mondragone.