Comune di Napoli: partono da Secondigliano gli incontri commissione Polizia Municipale-Municipalità

Comune di Napoli: è iniziato da Secondigliano il ciclo di incontri della commissione Polizia Municipale e Legalità con le dieci Municipalità della città partenopea.

La commissione Polizia Municipale e Legalità, presieduta da Pasquale Esposito, si è recata oggi nella sede della Municipalità 7 (Rione dei Fiori, nel quartiere di Secondigliano), accolta dal presidente della Municipalità, Antonio Troiano, e da una rappresentanza di consiglieri municipali.

«Abbiamo deciso di riunirci in forma itinerante nelle 10 Municipalità – ha spiegato il presidente della commissione Pasquale Esposito -. Vogliamo così esprimere la vicinanza fisica dell’istituzione centrale ai territori, prendere contatto diretto con la quotidianità dei cittadini. Oggi, come ha ricordato il presidente Troiano, ci siamo confermati nella convinzione che la legalità non va intesa solo come sicurezza, ma anche in termini di servizi offerti ai cittadini, scuole funzionanti, strade sicure, trasporti efficienti.

Con la Municipalità 7 continueremo a lavorare, e il primo appuntamento sarà quello di un consiglio municipale sulla legalità al quale parteciperemo come commissione del Consiglio comunale. La prossima settimana la commissione si recherà a Scampia, nella Municipalità 8».