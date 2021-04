Comune di Napoli, parte la distribuzione dei pacchi alimentari: ecco il calendario

Comune di Napoli: Donatella Chiodo (assessora alle Politiche Sociali) ha ufficializzato la partenza della distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie segnalate dai Servizi Sociali tra quelle che non usufruiscono del bonus spesa.

A partire da oggi, il Comune di Napoli provvederà alla consegna dei pacchi alimentari ai nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali tra quelli che non fruiscono di bonus spesa. La consegna avverrà sia a cura delle Municipalità sia a cura della Napoli Servizi, secondo il calendario di seguito riportato.

19/04/2021 Municipalità 1 – Via Santa Caterina da Siena, 76 (stanza del direttore);

19/04/2021 Municipalità 2 – Piazza Dante, 93 (piano terra);

20/04/2021 Municipalità 3 – Centro anziani in via Lieti, 97 (secondo piano);

20/04/2021 Municipalità 5 – Sala “Fondazione Di Martino” in via Morghen, 84 (primo piano);

21/04/2021 Municipalità 9 – Via Parroco Simeoli, 6;

21/04/2021 Municipalità 10 – Via Acate, 65;

22/04/2021 Municipalità 7 – Piazzetta del Casale, 6/7;

22/04/2021 Municipalità 8 – Via del Plebiscito a Piscinola, 38;

26/04/2021 Municipalità 4 – Via Gianturco n. 99 (sala consiliare);

27/04/2021 Municipalità 4 – Via Gianturco n. 99 (sala consiliare);

28/04/2021 Municipalità 4 – Via Gianturco n. 99 (sala consiliare);

29/04/2021 Municipalità 4 – Via Gianturco n. 99 (sala consiliare);

03/05/2021 Municipalità 6 – Piazza M. De Iorio;

04/05/2021 Municipalità 6 – Piazza M. De Iorio.

I Servizi Sociali delle Municipalità provvederanno alla convocazione telefonica dei destinatari, scaglionandoli per non creare assembramenti. Per il ritiro del pacco alimentare si dovrà mostrare al personale incaricato un documento di riconoscimento; se a prelevare è un delegato sarà necessario esibire anche la delega scritta e firmata dal delegante con la fotocopia dei documenti di riconoscimento. Non saranno in nessun caso consegnati pacchi ad altri soggetti.

“La distribuzione dei pacchi alimentari” dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Donatella Chiodo “è uno dei modi con cui il Comune di Napoli cerca di essere vicino alle persone che si trovano in condizioni di disagio. Inoltre, con grande soddisfazione e orgoglio, ogni giorno di più prendo atto che le persone che lavorano per questo assessorato si prodigano in ogni modo per raggiungere le persone che hanno necessità di sostegno”.

“Un ringraziamento speciale ai lavoratori della Napoli Servizi ed ai Servizi Sociali delle nostre Municipalità che ancora una volta, da quando è iniziata questa pandemia, sostengono con il proprio lavoro e col proprio impegno l’Amministrazione nel non lasciare soli coloro che in questo momento vivono una condizione di fragilità, aggravata dagli effetti drammatici dell’emergenza Covid” dichiara l’assessora Rosaria Galiero.