Comune di Napoli, eletti i presidenti di 5 Commissioni consiliari: ecco i nomi

Consiglio Comunale di Napoli: eletti i presidenti delle commissioni “Sport e Pari Opportunità”, “Istruzione e Famiglia”, “Bilancio”, “Cultura, Turismo e Attività Produttive” e “Politiche Giovanili e Lavoro”.

Alla presenza della presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato e dei vice presidenti Flavia Sorrentino e Salvatore Guangi, si è svolta ieri, lunedì 13 dicembre, la prima giornata di elezione dei nuovi presidenti delle dieci commissioni consiliari. Queste le commissioni interessate dalle votazioni: Sport e Pari Opportunità, Istruzione e Famiglia, Bilancio, Cultura, Turismo e Attività Produttive, Politiche giovanili e Lavoro.

Presiedute dalla presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato, si sono insediate oggi le prime cinque commissioni consiliari, convocate per l’elezione dei rispettivi presidenti. In apertura dei lavori, la presidente Amato, che ha presieduto tutte le riunioni, ha ringraziato i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione, per la collaborazione offerta nella costituzione delle commissioni. All’esito delle votazioni, sono risultati eletti:

Gennaro Esposito per la commissione Sport e Pari Opportunità (Manfredi Sindaco), con 10 voti favorevoli e 3 astenuti (Bassolino, Brescia e D’Angelo Bianca Maria);

per la (Manfredi Sindaco), con 10 voti favorevoli e 3 astenuti (Bassolino, Brescia e D’Angelo Bianca Maria); Aniello Esposito (Partito Democratico) per la commissione Istruzione e Famiglia , con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Lange, Borrelli, Brescia, D’Angelo Bianca Maria);

(Partito Democratico) per la , con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Lange, Borrelli, Brescia, D’Angelo Bianca Maria); Walter Savarese (Manfredi Sindaco) per la commissione Bilancio , con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Maresca, Guangi, Longobardi, Cecere);

(Manfredi Sindaco) per la , con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Maresca, Guangi, Longobardi, Cecere); Luigi Carbone (Napoli Solidale – Europa Verde) per la commissione Cultura e Turismo , con 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Bassolino, Savastano, Clemente, Lange, D’Angelo Bianca Maria);

(Napoli Solidale – Europa Verde) per la , con 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Bassolino, Savastano, Clemente, Lange, D’Angelo Bianca Maria); Luigi Musto (Manfredi Sindaco) per la commissione Politiche Giovanili e Lavoro, con 13 voti favorevoli e 1 astenuto (Clemente).

Per la giornata di domani, 15 dicembre, sono state convocate, sempre per l’elezione dei presidenti, le commissioni Ambiente e Mare, Polizia Municipale e Legalità, Urbanistica, Politiche sociali, Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, Salute e Verde. La composizione delle commissioni consiliari è consultabile sul sito del Comune di Napoli.