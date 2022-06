Comune di Napoli: discussione sugli interventi di manutenzione degli impianti sportivi

Comune di Napoli: discussione in commissione Sport sugli interventi di manutenzione degli impianti sportivi. Al centro del dibattito anche i crediti di Palazzo San Giacomo per lo stadio Maradona.

La Commissione Sport e Pari Opportunità, presieduta da Gennaro Esposito, ha incontrato l’assessora Emanuela Ferrante in merito agli interventi da programmare per gli impianti sportivi cittadini in vista del prossimo bilancio di previsione. Diversi gli ambiti di intervento prospettati relativi alla manutenzione ordinaria:

Per lo stadio Maradona, Ascarelli, Caduti di Brema, Stadio San Pietro a Patierno, Palabarbuto, Palavesuvio e il Virgiliano saranno stanziati circa 700mila euro.

Mentre, nell’ambito della manutenzione straordinaria, l’assessore segnale la necessità di intervenire allo Stadio Maradona, per il quale, tuttavia, non ci sono finanziamenti previsti.

Per il presidente Esposito è necessario esigere dalla Società Sportiva Calcio Napoli i crediti vantati dal Comune, circa 3 milioni e 500mila euro, e poter utilizzare quei fondi per i necessari interventi di manutenzione dell’impianto.