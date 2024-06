Comune di Napoli, concorsone per 1000 assunzioni: più posti per gli assistenti sociali

Comune di Napoli: il concorsone vedrà l’assunzione di più assistenti sociali e tecnici per venire incontro alle necessità dell’amministrazione.

Il Comune di Napoli pubblicherà in breve tempo il bando per un concorso per ben 1000 assunzioni a tempo indeterminato. Il bando di concorso (destinato laureati e diplomati) coinvolgerà il Ripam Formez, che preparerà le prove selettive per le 945 assunzioni di dipendenti di categorie C e D, tra amministrativi e funzionari.

Come riporta “Fanpage”, con la delibera della giunta Manfredi numero 263 del 14 luglio scorso è stato modificato, infatti, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-24, approvato il 31 maggio, andando a recepire anche alcuni emendamenti che sono stati approvati assieme al bilancio dal consiglio comunale.

Nel complesso sono 970 i nuovi dipendenti diplomati e laureati che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Di questi, 610 saranno di Categoria C e 305 di Categoria D.

Le novità principali dell’ultima delibera riguardano i posti da “assistente sociale” messi a bando, raddoppiati da 10 a 20. Mentre contemporaneamente vengono ridotti di 10 i posti nel profilo di “istruttore direttivo amministrativo” di Categoria D. Il profilo di “geometra” viene sostituito da quello di “istruttore tecnico”, mentre il profilo di “istruttore direttivo architetto/ingegnere” viene sostituito con quello di “istruttore direttivo tecnico”, categorie più ampie che consentiranno una maggiore partecipazione.

Concorso per 1000 assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Napoli: ecco i profili

Categoria C

95 istruttore tecnico

150 istruttore amministrativo

5 istruttore comunicazione e/o informazione

10 istruttore culturale

30 istruttore informatico

70 ragioniere

50 maestre/i

200 agenti di polizia municipale

Categoria D

20 assistente sociale

8 istruttore direttivo agronomo

70 istruttore direttivo amministrativo

10 istruttore direttivo comunicazione e informazione

20 istruttore direttivo culturale

30 istruttore direttivo economico finanziario

20 istruttore direttivo informatico

15 istruttore direttivo scolastico

62 istruttore direttivo tecnico

50 istruttore direttivo polizia municipale.

Sempre in estate ci sarà un secondo bando di concorso per assumere 55 dirigenti a tempo indeterminato, con le procedure selettive che saranno svolte dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.