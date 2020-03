Videogiochi ai tempi del Coronavirus: Nintendo Switch

Possedete una Nintendo Switch? Ecco una lista dei videogiochi per trascorrere il tempo a casa in questo momento di emergenza coronavirus.

di Piero Lombardi – La pandemia del coronavirus ci costringe a stare a casa, perchè non approfittarne, siete fan della grande N? Possedete una Nintendo Switch? Allora vi consigliamo la lista dei migliori videogiochi per questa console.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Chi già possiede Switch non può non averlo giocato, un’avventura mastodontica, il nuovo capitolo della serie di Link stravolge tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi e ci catapulta in un mondo open world dai colori meravigliosi e paesaggi sconfinati. Breath of the Wild è considerato come un capolavoro della storia videoludica, vincitore dei Game Awards nel 2017. Nel 2019 ne è stato annunciato il seguito e non vediamo l’ora di rivivere le nuove avventure di Link.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Per i nostalgici, ma anche per i più piccoli Link’s Awakening ci riporterà sull’Isola di Koholint dove dovremmo aiutare Link a fuggire tra nemici e labirinti. Il remake del titolo apparso su Game Boy nel 1993 merita un posto nella nostra classifica e non deluderà nè i vecchi fan nè quelli che vorranno approcciarsi a questo gioco per la prima volta.

Super Mario Odyssey

Non poteva mancare l’idraulico più famoso al mondo. Il platform per eccellenza ci terrà incollati allo schermo per svariate ore. Il gioco ripercorre le meccaniche dell’ormai leggendario Super Mario 64, che stravolse il mondo dei videogiochi nel lontano 1996, questa volta però al posto delle stelle ci sono le lune e non sono poche, circa 1000 trofei da accaparrarsi nella corsa per salvare Peach.

Luigi’s Mansion 3

Il terzo capitolo della serie horror di Luigi prende vita su Switch, dopo gli eventi del secondo capitolo.

Luigi riceverà un invito all’Hotel Miramostri insieme a Mario, la principessa Peach e tre Toad, una volta arrivato si addormenterà, risvegliandosi nella notte alle prese con l’edificio completamente infestato e tutti i suoi amici dispersi.

Pokemon Spada e Scudo

I mostriciattoli giapponesi arrivano per la prima volta su Nintendo Switch e ricevono non poche critiche. Il gioco resta comunque un must per tutti gli appassionati della serie e soprattutto un ottimo passatempo per le giornate che ci aspettano. Fantastica la modalità online che vi terrà ore ed ore attaccati allo schermo a darvi battaglia con gli allenatori di tutto il mondo.

Mario Kart 8 Deluxe

Con Nintendo Switch, i fan possono godersi la versione definitiva di Mario Kart 8 dove e quando vogliono, ma adesso devono farlo a casa, e quindi rispolverate la console e chiamate a rapporto tutta la famiglia per sfidarvi nelle piste da go kart più famose del mondo dei videogiochi.

Brain Training del Dr. Kawashima

Con le scuole chiuse c’è bisogno di allenare il cervello e di tenerci impegnati, questo gioco fa al caso vostro. Brain training è un videogioco educativo per adulti e bambini sviluppato nel 2005 e riproposto su nintendo Switch in una versione completamente rinnovata

Nel videogioco sono presenti vari tipi di esercizi tra cui: Calcolo 20, Calcolo 100, Lettura opere, Memoria Lampo, Contasillabe, Calcolo a voce e tanti altri. Un modo piuttosto utile di trascorrere del tempo a casa.

Super Smash Bros Ultimate

Stanchi dei soliti Mortal Kombat? Smash Bros è il primo picchiaduro il cui scopo è abbassare la barra dell’energia dell’avversario per scaraventarlo fuori dal ring di gioco.

In questa saga sono presenti tutti i personaggi dei giochi Nintendo più famosi, da Mario a Kirby, fino ad arrivare a Donkey Kong e ai Pokemon.

Queste a nostro parere sono le Killer Application di Switch, ma ci sono tanti altri giochi che vale la pena provare come Fire Emblem, Splatoon 2, Mario+Rabbids Kingdom Battle, Yoshi’s Crafter World e infine i tanti titoli indipendenti che potrete scoprire sul Nintendo eShop.