Svelata la nuova Xbox Series X, uscirà a Natale 2020. [VIDEO]

La nuova Xbox Series X sarà due volte più potente della XBox One X, con all’interno un processore Amd Zen 2 per riprodurre videogiochi ad una risoluzione di 4 e 8K. Video

di Piero Lombardi – La nuova console di casa Microsoft ha un nome ed è Xbox Series X. Svelata in occasione dei Game Awards e in uscita il prossimo Natale, sarà simile a un pc, nera, compatta e pensata per essere esposta in verticale come un vero e proprio oggetto di design. Il nuovo gioiellino non ha ancora una data di uscita ufficiale ma sappiamo sicuramente che sarà disponibile per il prossimo Natale, sul sito ufficiale sono già comparse le immagini del case e del nuovo controller.

Due volte piu potente dell’attuale ammiraglia XBox One X, con all’interno un processore Amd Zen 2 per riprodurre videogiochi ad una risoluzione di 4 e 8K, sarà compatibile con tutti i videogame di vecchia generazione: Xbox, Xbox 360 e Xbox One. Il prezzo resta ancora un’incognita ma siamo sicuri che prossimamente Microsoft rilascerà maggiori informazioni. Nel frattempo anche Sony si appresta al lancio di Ps5 previsto anche questo per le prossime festività natalizie. Godiamoci il trailer di presentazione di Xbox Series X.