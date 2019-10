Lucca Comics & Games: tutto quello che c’è da sapere

Lucca Comics & Games: Ecco tutti gli appuntamenti della 53esima edizione della rassegna dedicata al fumetto più importante d’Italia che si terrà dal 30 Ottobre al 3 Novembre.

di Piero Lombardi – Mancano poche ore alla 53esima edizione della rassegna dedicata al fumetto più importante d’Italia che si terrà come di consueto nella città di Lucca dal 30 Ottobre al 3 Novembre, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della “nona arte” e non solo.

Analizziamo nel dettaglio tutti gli eventi più rilevanti e gli appuntamenti da non perdere per vivere al meglio la fiera.

Lucca Comics & Games: La sezione COMICS

La sezione Comics è la più importante di Lucca, la “nona arte” sarà infatti il cuore pulsante della città durante questi giorni. Autori e fumettisti da tutto il mondo saranno protagonisti di workshop, presentazioni e show dal vivo e incontreranno i loro fan per autografi e sketch.

Tra i più interessanti:

Jim Starlin , celebre autore Marvel e creatore di Thanos , ospite di Panini Comics.

, celebre autore e creatore di , ospite di Panini Comics. Hirohiko Araki, ospite d’onore della manifestazione in collaborazione con Star Comics. Autore de “Le bizzarre avventure di JoJo”.

ospite d’onore della manifestazione in collaborazione con Star Comics. Autore de “Le bizzarre avventure di JoJo”. Donny Cates, sceneggiatore di Thanos e Venom, ospite di Saldapress, presenterà la sua opera “Gost Fleet, il convoglio fantasma” .

sceneggiatore di Thanos e Venom, ospite di Saldapress, presenterà la sua opera “Gost Fleet, il convoglio fantasma” . Ryan Ottley, autore di Invincible di Robert Kirman e da poco disegnatore di Amazing Spider-Man, uno degli ospiti più attesi che già lo scorso anno è approdato per la prima volta in Italia con Saldapress e Panini.

autore di Invincible di Robert Kirman e da poco disegnatore di Amazing Spider-Man, uno degli ospiti più attesi che già lo scorso anno è approdato per la prima volta in Italia con Saldapress e Panini. Chris Claremont, leggenda della Marvel e autore del ciclo “Uncanny – Xmen” sarà ospite di Panini Comics per tutta la fiera.

leggenda della Marvel e autore del ciclo “Uncanny – Xmen” sarà ospite di Panini Comics per tutta la fiera. Don Rosa, cartoonist disneyano, torna a Lucca dopo 24 anni il papà di Zio Paperone.

cartoonist disneyano, torna a Lucca dopo 24 anni il papà di Zio Paperone. Emil Ferris , ospite di Bao Publishing, autrice del romanzo grafico di successo “La mia cosa preferita sono i mostri”, a cui è dedicata un’intera mostra all’interno della città.

, ospite di Bao Publishing, autrice del romanzo grafico di successo “La mia cosa preferita sono i mostri”, a cui è dedicata un’intera mostra all’interno della città. Rokuda Noboru, fumettista e creatore di “Gigi la trottola” ospite di Star Comics .

fumettista e creatore di “Gigi la trottola” ospite di . Sara Pichelli, co-creatrice del nuovo Spider-Man, Miles Morales che quest’anno ha conquistato un oscar al cinema con il film “Spider-Man – Un nuovo universo. Presenterà la nuova serie di Spider-Man scritta dal regista J.J Abrams e in anteprima a Lucca con Panini Comics

co-creatrice del nuovo Spider-Man, Miles Morales che quest’anno ha conquistato un oscar al cinema con il film “Spider-Man – Un nuovo universo. Presenterà la nuova serie di Spider-Man scritta dal regista J.J Abrams e in anteprima a Lucca Zerocalcare, torna ancora una volta a Lucca Comics & Games con “La scuola di pizze in faccia del professor calcarle”.

torna ancora una volta a con “La scuola di pizze in faccia del professor calcarle”. Leo Ortolani, l’autore reso celebre da Rat-Man porterà in scena la sua graphic novel, Cinzia.

Lucca Comics & Games: CINEMA, ANTEPRIME E SERIE TV

Da qualche anno a questa parte Lucca non è solo fumetti ma è anche il palcoscenico di grandi anteprime del piccolo e del grande schermo, ecco il riassunto degli eventi degni di nota:

The Walt Disney Company Italia presenta:

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker

Incontro con Joonas Suotamo

Stephen King’s Doctor Sleep– Anteprima Warner Bros Italia

Anteprima Warner Bros Italia Terminator – Destino Oscuro – Anteprima 20th Century Fox

– Destino Oscuro – Anteprima Netflix presenta: The Witcher – La serie. Incontro con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich e l’autore Andrzej Sapkowski. Trailer in anteprima

presenta: The Witcher – La serie. Incontro con la showrunner Lauren Schmidt Hissrich e l’autore Andrzej Sapkowski. Trailer in anteprima Amazon Prime Video presenta: Star Trek Picard. Sir Patrick Stewart e il cast della serie incontrano il pubblico

presenta: Star Trek Picard. Sir Patrick Stewart e il cast della serie incontrano il pubblico Sky presenta: Anteprima mondiale del primo episodio His Dark Materials – Queste Oscure Materie

presenta: Anteprima mondiale del primo episodio His Dark Materials – Queste Oscure Materie Warner Bros. Ent. Italia presenta: DC Night Swamp Thing – Proiezione in anteprima episodio Pilota. Tutti gli episodi disponibili dal 2 Dicembre su Amazon Prime Video.

Lucca Comics & Games: VIDEOGAMES

Non potevano mancare anche quest’anno i videogiochi, vediamo tutti gli eventi principali:

Cyberpunk 2077, una delle produzioni più attese degli ultimi anni, il titolo dei Cd Project Red, si mostra a Lucca per la prima volta in doppiaggio italiano in un’apposita sala cinema che mostrerà un gameplay in anteprima.

una delle produzioni più attese degli ultimi anni, il titolo dei Cd Project Red, si mostra a Lucca per la prima volta in doppiaggio italiano in un’apposita sala cinema che mostrerà un gameplay in anteprima. Nintendo, come ogni anno la grande N torna in città con un doppio padiglione, nel primo verranno mostrati i titoli di punta in uscita, come il nuovo Pokémon Spada e Scudo, Luigi’s Mansion e tanti altri. Mentre il secondo padiglione ospiterà la novità di Nintendo Switch: Ring Fit Adventure.

come ogni anno la grande N torna in città con un doppio padiglione, nel primo verranno mostrati i titoli di punta in uscita, come il nuovo Pokémon Spada e Scudo, Luigi’s Mansion e tanti altri. Mentre il secondo padiglione ospiterà la novità di Nintendo Switch: Ring Fit Adventure. Blizzard, appuntamento imperdibile il 1 Novembre per tutti i fan che si collegheranno in diretta con la BlizzCon 2019 dove sono attesi gli annunci dei titoli di punta dei prossimi anni tra cui World of Warcraft e Diablo.

appuntamento imperdibile il 1 Novembre per tutti i fan che si collegheranno in diretta con la BlizzCon 2019 dove sono attesi gli annunci dei titoli di punta dei prossimi anni tra cui World of Warcraft e Diablo. PlayStation sarà presente con uno stand per presentare il servizio in abbonamento PlayStationNow e il titolo tanto atteso, Death Stranding.

Non mancheranno inoltre i tornei giornalieri e la ESL EuroCup di League of Legends che decreterà il campione europeo.

Lucca Comics & Games: TIME TO LEVEL UP

Per il secondo anno consecutivo, Lucca Comics & Games mette a disposizione dei visitatori 500 biglietti Level Up. Analizziamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Per poter vivere Lucca in modo unico e speciale, i possessori di questo biglietto potranno saltare tutte le file dei padiglioni e non solo, parteciperanno a degli incontri con gli autori che abbiamo sopracitato, saranno ospiti di location esclusive in città e avranno e inoltre potranno prenotare tutti gli eventi prima di arrivare alla fiera. Una formula di cui usufruiremo anche noi di 2Anews per raccontarvi con un reportage giornaliero questi splendidi giorni di fiera.