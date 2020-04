Fortnite: in arrivo Chris Hemsworth nei panni di Tyler Rake?

Fortnite, nuovo personaggio in arrivo? Chris Hemsworth, nei panni di Tyler Rake potrebbe sbarcare sul popolare gioco di Epic Games.

Novità in arrivo per Fortnite, celebre battle royal di Epic Games. Dopo Keanu Reeves nei panni di John Wick, un altro attore potrebbe sbarcare come personaggio giocabile nel prossimo futuro.

Si tratta di Chris Hemsworth nei panni del mercenario Tyler Rake, personaggio dell’omonimo film uscito il 24 aprile scorso sulla piattaforma streaming Netflix. Più indizi fanno credere alla veridicità della notizia.

Chris Hemsworth sarebbe il secondo attore a diventare un personaggio giocabile dopo Keanu Reeves.

Fornite continua a pescare dai film per i suoi nuovi personaggi giocabili. E’ la notizia che in questi giorni sta girando tra i fan dopo il tweet pubblicato Donald Mustard, Creative Director di Epic Games.

Nel suo tweet Mustard ha infatti ipotizzato un possibile confronto tra John Wick, protagonista di una trilogia al cinema e interpretato da Keanu Reeves, e Tyler Rake, protagonista dell’omonimo film Netflix interpretato da Chris Hemswort.

Incalzato dai fan il Creative Director ha poi suggerito l’ipotesi di “portare Tyler Rake anche su Fortnite cosi da vedere chi vince”. Ricordiamo che il John Wick di Reeves è già stato trasformato in un personaggio giocabile, rendendo il Tyler Rake di Hemswort il secondo protagonista di un film a diventare un personaggio giocabile nel battle royal.

Ovviamente la notizia ha fatto il giro del mondo e ora i fan sperano di poter provare il prima possibile il nuovo personaggio giocabile e tentare, perchè no, di rispondere alla provocazione di Mustard.