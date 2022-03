Comicon 2022, gli eventi Live Music, 21 mostre e l’anteprima del film “Io e Lulù”

COMICON 2022: tutte le 21 mostre del festival e della rassegna Comic(on)off. Il programma completo Live Music e l’anteprima italiana del film con Channing Tatum “Io e Lulù”.

Saranno ventuno le mostre organizzate quest’anno da COMICON e allestite all’interno della Mostra d’Oltremare nelle giornate di festival, ma anche diffuse sul territorio di Napoli e dintorni grazie alla rassegna COMIC(ON)OFF che, come da tradizione, propone eventi e iniziative in collaborazione con il MANN Museo Archeologico di Napoli, l’Archivio di Stati gli istituti culturali di Francia, Germania e Spagna e molti altri partner. Tra le mostre COMICON del 2022: “Manga Heroes – Gli eroi e i miti alle pendici del vulcano” al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le due esposizioni dedicate e create all’artista e musicista Davide Toffolo, l’originale sguardo all’incrocio tra gaming e fumetti in “Fumettogamers.

Avventure, disegni, videogames. Da eroi del gameplay a eroi dei fumetti”, la spassosa “Megaevvivashonen Show. Sio e il nuovo fumetto umoristico italiano”, e ancora “The art of Frank Cho”, “Le vite loro, le vite mie. I graphic novel di Roberto Saviano”. E proprio seguendo l’ispirazione del Magister Toffolo, fumettista e frontman della band Tre Allegri Ragazzi Morti, COMICON 2022 dedica spazio alla musica live come mai era accaduto.

La sezione “Live Music” diventa quasi un festival nel festival, con quattro giorni di musica dal vivo non-stop e artisti quali Tre Allegri Ragazzi Morti, Cor Veleno, Giancane, Gli Ultimi, molti altri e la novità dei “Music Talk”. Infine, non può mancare un’altra grande anteprima italiana per la sezione “Cinema e Serie TV”: Io e Lulù, divertente ed emozionante commedia con protagonista Channing Tatum (Step up, G.I. Joe, Magic Mike, Foxcatcher) che segna il debutto alla regia di Tatum al fianco di Reid Carolin.

TUTTE LE MOSTRE DI COMICON 2022 MANGA HEROES – Gli eroi e i miti alle pendici del vulcano

21 aprile – 19 settembre, MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli – Programma COMIC(ON)OFF

In collaborazione con MANN e J-POP Manga, COMICON accompagna i visitatori in un vasto percorso espositivo dedicato all’arte dei Manga, ai suoi eroi e alla sua evoluzione dagli anni ‘50 fino ad oggi, composta da una ricca selezione di tavole, oggetti, giocattoli, animation cels e riproduzioni con le quali il visitatore potrà interagire per immergersi nella cultura giapponese. Una collaborazione duratura e continuativa quella tra COMICON e il MANN che insieme hanno portato nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli le opere di artisti come Pratt, Liberatore, Moebius e che oggi si arricchisce con la mostra “Manga Heroes.

PROGRAMMA MOSTRE ALLA MOSTRA D’OLTREMARE (22 – 25 aprile):

MOSTRI E NORMALI.

L’immaginario empatico di Davide Toffolo.

Pioniere tanto del graphic novel quanto dell’indie rock, Davide Toffolo è uno degli innovatori e agitatori culturali che hanno inciso più a fondo nello sviluppo della musica e del fumetto italiani degli anni duemila. Autore Magister di COMICON 2022, Toffolo è al centro di una mostra personale, dedicata al tema della rappresentazione della diversità nella sua opera di fumettista e di musicista, con tavole originali, materiali inediti, oggetti, disegni e fotografie.

DAVIDE TOFFOLO PRESENTA: LA VITA PRESENTE.

Il racconto dell’adolescenza nel fumetto italiano degli anni Dieci.

L’adolescenza, con le sue esperienze e le sue sfide, è tornata al centro in numerosi fumetti italiani dell’ultimo decennio. L’autore Magister di Comicon 2022, Davide Toffolo, cura una selezione di dieci grandi interpreti dell’ “età di mezzo”: Alessandro Baronciani, Percy Bertolini, Fumettibrutti, Lorenzo Ghetti, Roberta «Joe1» Muci, Sara Pichelli, Ratigher, Luca Tieri, Miguel Vila, Zerocalcare.

FUMETTOGAMERS

Avventure, disegni, videogames. Da eroi del gameplay a eroi dei fumetti.

Grazie ai videogames che hanno giocato ed esplorato, sono diventati creators con milioni di follower. E con l’espansione dei loro racconti nel mondo del fumetto, hanno raggiunto record di vendite e inaugurato un intero nuovo filone editoriale, destinato a ragazzi/e di tutte le età. Sono i Fumettogamers, nati su Youtube e ormai al centro di un fenomeno crossmediale fatto di libri, film, videogiochi e fumetti. COMICON dedica una mostra a questa nuova generazione di intrattenitori e narratori e in particolare a Gabby 16 bit (2,6 milioni di iscritti su YouTube), Grax (1,67 milioni di iscritti su YouTube), Hemerald (712.000 iscritti su YouTube), Kendal (1,42 milioni di iscritti su YouTube), LaSabri (2,19 milioni di iscritti su YouTube), Lyon (4,41 milioni di iscritti su YouTube), Roby (715.000 iscritti su YouTube), Sbriser (1,24 milioni di iscritti su YouTube) e Sotomaior10tv (490.000 iscritti su YouTube).

THE ART OF FRANK CHO

L’erotismo e la sensualità nell’arte di Frank Cho.

Scrittore e illustratore di origine coreana affermatosi nel fumetto di supereroi, Frank Cho è il creatore della pluripremiata serie di strisce Liberty Meadows, e tra i più noti e richiesti cover e pin-up artist dei comics statunitensi. La sua perizia tecnica e abilità plastica nel dare forma alle più diverse anatomie, tanto in grotteschi animali mostruosi quanto in splendidi corpi umani, è al centro di una mostra dedicata al recente e prezioso portfolio Monsters&Beauties, qui esposto per la prima volta.

MEGAEVVIVASHONEN SHOW

Sio e il nuovo fumetto umoristico italiano.

Grazie a uno stile inconfondibile e a un’ironia surreale amata da adulti e bambini, Sio ha rivitalizzato la scena dell’umorismo a fumetti, ispirando tre riviste di successo – Scottecs Megazine, Shonen ciao, Evviva! – dove si alternano Chiara Zuliani, Dado, Daw, Eleonora Bruni, Ilaria Catalani, The Sparker e Dr. Pira. In mostra i fumetti pubblicati sui magazine e i loro “dietro le quinte”, con video esclusivi, giochi, il celebre oroscopo di Sio e persino un angolo della posta per comunicare con lui.

LE VITE LORO, LE VITE MIE

I graphic novel di Roberto Saviano.

Dopo numerosi romanzi, Saviano porta anche nei fumetti le paradossali e crude storie di vite immerse, loro malgrado, in contesti criminali. Per la prima volta in mostra con estratti e materiali preparatori – e i disegni originali di Tanino Liberatore – le tavole del graphic novel autobiografico, Sono ancora vivo disegnato da Asaf Hanuka, e della saga Le storie della Paranza create con Liberatore, Tito Faraci e Riccardo La Bella.

NEL SEGNO DI Z.

56 autori per AkaB.

Scomparso nel 2019, Akab è stato tra i più influenti animatori della scena del fumetto alternativo in Italia. In mostra le tavole originali della sua opera postuma Le mani di Z, ispirata dal personaggio di Zorro fra leggenda storica e allegoria del presente, e ben 56 fra illustrazioni e tavole a fumetti create da autori e autrici che hanno voluto omaggiare il suo ultimo, oscuro e potente libro.

LEUKÉ

Storia di una galleria e di un pioniere delle tavole originali.

Tra le gallerie d’arte che hanno contribuito all’affermazione del fumetto, la Galleria Leuké fondata da Giorgio Leo è stata uno spazio pionieristico che, per prima a Napoli, sviluppò una speciale attenzione per le tavole originali e per l’erotismo disegnato. Questa mostra ne celebra la storia, esponendo diverse tavole originali d’epoca e di pregio, create o esposte per le mostre organizzate da Leo e dedicate a grandi maestri quali Guido Crepax, Hugo Pratt, Milo Manara, Paolo Eleuteri Serpieri, Roberto Baldazzini, Luca Enoch, Filippo Scòzzari, Franco Matticchio.

TOTÒ, EREDE DI DON CHISCIOTTE

Dal film (mai nato) al fumetto di Fabio Celoni.

In un fumetto prende vita un film di Totò mai realizzato, un sogno rimasto nel cassetto per Antonio De Curtis che il fumettista Fabio Celoni ha riportato in vita, recuperando un trattamento cinematografico scritto a più mani da grandi sceneggiatori quali Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri. In mostra 24 tra tavole, studi e schizzi tratti dal doppio volume, pubblicato in occasione del 55° anniversario dalla scomparsa di Totò.

PROGRAMMA MOSTRE COMIC(ON) OFF – Napoli e dintorni

FUTURI VUOTI – LA DISTOPIA DI LÉA MURAWIEC

28 marzo – 30 aprile, Institut Français Napoli

In mostra l’opera di debutto di Léa Murawiec, Le Grand Vide, che racconta una società del futuro in cui la fama è questione di vita o di morte. Una visione fantascientifica pungente e immaginifica, nello spirito di Black Mirror, che segna uno degli esordi più interessanti del fumetto francese recente. Le Grand Vide è fresco vincitore del Premio del pubblico al Festival di Angouleme. In collaborazione con Institut Français – Napoli e Editions 2024. L’autrice incontra il pubblico il giorno dell’inaugurazione alle 18.00.

UNIVERSO! – LA FANTASCIENZA DI ALBERT MONTEYS

21 Aprile – 31 maggio, Instituto Cervantes – Napoli

Mostra dedicata al volume Universo! di Albert Monteys. Un tuffo all’interno della fantascienza classica dell’autore spagnolo, nominato agli “Eisner Award” per questa sorprendente antologia di racconti. Albert Monteys incontra il pubblico alle ore 12.00 del giorno dell’inaugurazione. In collaborazione con l’Istituto Cervantes di Napoli e Tunuè.

ANNA PICCOLAGRANDE E ALTRI EQUIVOCI – I FUMETTI DI MIA OBERLÄNDER

in corso fino al 30 giugno, Goethe – Institut Napoli

COMICON e Goethe-Institut riprendono la collaborazione nel 2022 non limitandosi alla promozione della cultura tedesca attraverso il fumetto, ma anche promuovendo giovani talenti come quello di Mia Oberländer, nata del 1995 e che nel 2021 ha ricevuto il premio per il fumetto della Fondazione Berthold Leibinger. A lei è dedicata questa mostra di originali ospitata dall’istituto.

TRESSETTE COL TOPO – LA CITTÀ DI NAPOLI ATTRAVERSO GLI OCCHI DI BLASCO PISAPIA

dal 25 marzo, Ordine dei Giornalisti della Campania – Napoli

In mostra immagini dell’autore Disney Blasco Pisapia. Un viaggio che lega il celebre Topolino e la città di Napoli, attraverso illustrazioni, studi, bozzetti e “carte” dell’autore napoletano. In collaborazione con Ordine dei Giornalisti della Campania e Associazione Papersera

QUELLI CHE A LIVORNO – CRONACA DI UNA SCISSIONE

2 maggio – 3 giugno, Archivio di Stato di Napoli

In mostra il graphic novel che, tra fiction e documentario, racconta lo storico Congresso del Partito Socialista del 1921, con uno speciale focus sulla figura di Amadeo Bordiga, con documenti d’epoca conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli. Gli autori Silvano Mezzavilla e Luca Salvagno incontrano il pubblico alle ore 12.00 del giorno dell’inaugurazione. In collaborazione con Archivio di Stato di Napoli, Associazione Massimo Gorki e Kellerman Editore

PREMIO SPACCANAPOLI IN MOSTRA 2021

15 aprile – 15 maggio, Slash+ – Napoli

Mostra antologica dedicata al vincitore dell’edizione 2021 del premio dedicato alle eccellenze partenopee nel fumetto. Inaugurazione il 15 aprile alle 20.00 in presenza dell’autore. Orario di apertura: tutti i giorni dalle 18.00 alle 00.00. In collaborazione con Spaccanapoli Online e Slash+

GABONZO ROBOT NIGHT feat. Dr. Pira + guests

22 aprile, ore 22.00, Mamamu – Napoli

Mostra-evento dedicata al nuovissimo fumetto, pubblicato da Feltrinelli Comics, di Dr. Pira, già vincitore del Premio Micheluzzi 2019 al Miglior fumetto italiano, con dj set e ospiti musicali segreti. Presente l’autore, con performance dal vivo e firmacopie. Dalle 22.00. In collaborazione con Mamamu e Feltrinelli Comics

NO COLOR SKETCH – LIVE

2 Aprile, ore 18.00, Il Fuori Orario – Napoli

Un appuntamento con il mondo dei graffiti e non solo. Una mostra con tavole originali e un writer che disegna live. Tutto questo è No Color Sketch-Live. Organizzato da il Fuori Orario

MACONDO – Tre anni di solitudine… a fumetti.

8 Aprile -17 Aprile, Ex Asilo Filangieri – Napoli

Le autrici e gli autori del collettivo Macondo festeggiano con una mostra i primi tre anni di vita, tra fiere, collaborazioni e autoproduzioni. Organizzato dal collettivo Macondo, con la collaborazione dell’ex Asilo Filangieri.

PER SEMPRE Mostra e presentazione del graphic novel Per sempre (Edizioni Tunué)

29 Aprile, ore 17.30, Libreria Il Mattoncino – Napoli

La libraia Cinzia Boggia dialogherà con gli autori, Assia Petricelli e Sergio Riccardi. Attraverso le tavole in esposizione sarà possibile scoprire il dietro le quinte della lavorazione di un fumetto: dalla sceneggiatura alla tavola finita, attraverso lo storyboard e le diverse fasi di realizzazione dei disegni.

SENSUABILITY – RELOAD III

31 marzo – 9 maggio, Multisala Corallo, Torre del Greco

Selezione delle opere del concorso nazionale dedicato al rapporto fra cinema e disabilità, con omaggi d’autore. Il tema di questa edizione è “Sessualità, disabilità e pubblicità”. In collaborazione con Nessunotocchimario, Casa del Cinema di Roma e Multisala Corallo.

CINEMA E SERIE TV

ANTEPRIMA ITALIANA DI IO E LULÙ

Un film di Reid Carolin e Channing Tatum con Channing Tatum

Grazie a Notorious Pictures, domenica 24 aprile, in anteprima italiana a COMICON, arriva Io e Lulù, film con protagonista Channing Tatum (Step up, G.I. Joe, Magic Mike, Foxcatcher) che segna il debutto alla regia di Tatum al fianco di Reid Carolin. Una divertente ed emozionante commedia che vedrà Briggs (Channing Tatum) e una simpatica cagnolina di nome Lulù imbarcarsi in un appassionante viaggio on the road per raggiungere il funerale del suo miglior amico. Un film che rappresenta una dedica di amore incondizionato di Channing Tatum per il suo cane. Io e Lulù arriverà in Italia al cinema dal 12 maggio.

PROGRAMMA LIVE MUSIC

COMICON dedica sempre più spazio alla musica e quest’anno, per la prima volta, il programma “Live Music” offrirà quattro giornate di musica dal vivo non-stop con una ricca programmazione che si svolgerà tra Main Stage e Asian Village e che mescola rock, rap, blues, elettronica, kpop oltre alle consolidate cover band di sigle televisive. Un vero e proprio festival musicale, per accompagnare l’esperienza dei visitatori!

MAIN STAGE

Sul Main Stage della Mostra d’Oltremare si esibiranno band e artisti come Tre Allegri Ragazzi Morti (25 aprile) con il loro nuovo album; i rapper romani Cor Veleno (25 aprile); Giancane, Gli Ultimi e Zerocalcare (24 aprile) che saranno protagonisti di “Strappati lungo i bordi”, live music show and talk, che li porterà per la prima volta insieme sul palco dopo l’uscita su Netflix di Strappare lungo i bordi – la serie animata di Zerocalcare, prodotta da Movimenti in collaborazione con Bao publishing.

Ma non è tutto. Nel ricco programma dell’area “Live Music” si esibiranno anche Nello Taver (22 aprile), giovane fenomeno social ironicamente scorretto e rapper dai testi irriverenti da milioni di views e followers; i Thru Collected (23 aprile), giovanissima promessa della musica lo-fi italiana, celebrata come la next big thing dell’anti-pop nazionale; la band TheRivati (23 aprile) con il loro bagaglio di blues metropolitano; Bove (22 aprile), promessa trap metal. Spazio poi per l’originale game-boy music di Kenobit, lo youtuber Fabio Bortolotti che usa la console portatile per videogiochi come uno strumento elettronico. E non può mancare la consueta carrellata di musica ispirata alle sigle dei cartoni animati e serie tv, affidata ai gruppi Cristiani d’Avena (22 aprile), Bim Bum Bam (23 aprile) e Le Stelle di Hokuto (25 aprile), che suoneranno dal vivo gli evergreen degli anni ‘80, ’90 e 2000. Inoltre, i cantanti francesi Kai Iden e Inaki, in collaborazione con le ballerine Forward Crew, specializzate in coreografie di musica coreana, proporranno canzoni da videogames, anime, manga e Kpop. Proprio il Kpop sarà uno dei protagonisti, con la crew di origine asiatica Starry Sky KJ e la TikToker da un milione di follower Chiara Franchina.

MUSIC TALK

Nascono quest’anno i “Music Talk” di COMICON, incontri che si svolgeranno nella Sala Italia del Teatro Mediterraneo, nati per valorizzare il lavoro dei musicisti più ispirati dai mondi di fumetto, manga e animazione. Per questa prima tappa del percorso Music Talk, COMICON collabora con Carosello Records, pilastro della discografia italiana (gruppo editoriale Curci). Si parte venerdì 25 aprile, alle 11:30, presso l’Asian Village con un talk a tre: Sick Luke (conosciuto come producer ufficiale della Dark Polo Gang, lavora alle produzioni di Sfera Ebbasta, Ghali, Guè Pequeno, Mecna, Emis Killa, Marracash, Fabri Fibra, Ariete, Paky che lo rendono uno dei producer più di successo e certificati d’Italia; ha recentemente pubblicato il suo primo album “X2” che in formato fisico è uscito anche in versione bundle con il manga in edizione limitata Sick Luke e il potere del farfastrello firmato da Andrea Aj Scanarini), Mandark (all’anagrafe Mattia Cesarini, voce libera e senza filtri della generazione Z, nella sua musica e nei suoi testi incanala pensieri, preoccupazioni e sentimenti dei giovanissimi; ha recentemente pubblicato l’EP Brividi nel quale emergono rock, emo e pop punk, come conferma il suo ultimo singolo Umano prodotto da Wepro) e Voodoo Kid (il suo sound si colloca tra R&B, urban e pop e gode delle produzioni di Renzo Stone, 2nd Roof, Mamakass, Dario Bass. A ottobre è uscito il suo primo album amor, requiem). A fare da cornice al music talk ci sarà Caterina Rocchi, manga artist italiana e fondatrice della Lucca Manga School, che con un live drawing dei tre artisti li trasformerà in manga.

Caterina Rocchi sarà protagonista di un ulteriore “Music Talk” in compagnia dei Melancholia, band che ha conquistato il pubblico X-Factor. Insieme presenteranno un progetto editoriale in collaborazione con BeccoGiallo.

ASIAN VILLAGE

Come da tradizione COMICON offrirà numerose occasioni per ascoltare e incontrare artisti musicali asiatici. Nella Meeting Hiroba, sala incontri dell’Asian Village, si va dall’incontro “Le idol giapponesi, successo globale”, che ci porta nel mondo delle giovanissime artiste nipponiche, ai momenti di dibattito sul successo della musica Kpop, con protagonisti influencer e scrittori che ci racconteranno come hanno conosciuto la musica pop coreana e perché se ne sono innamorati.

Inoltre, il 24 aprile sera, ci sarà Dino Erre, conosciuto anche come Carlos Valderrama della band Fitness Forever, con un dj set che spazierà tra le sonorità jazz-funk, soul e disco con riferimenti alla scena musicale napoletana anni Settanta. Evento su invito.