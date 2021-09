Comicon 2022 alla Mostra d’Oltremare di Napoli: ecco le date

Comicon 2022: ecco le date del grande ritorno del Salone Internazionale del Fumetto alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Dopo due anni di eventi online causa pandemia da Covid 19, il Comicon di Napoli, ovvero l’appuntamento cult per tanti appassionati di fumetti, videogame e serie tv, tornerà in presenza nel 2022. La location non potrà che essere quella classica, ovvero la Mostra d’Oltremare, dove il Salone Internazionale del Fumetto tornerà protagonista “in presenza” da venerdì 22 a lunedì 25 aprile 2022.

Il polo fieristico di Fuorigrotta si prepara dunque al ritorno di una quattro giorni all’insegna del divertimento, con i presenti letteralmente circondati da fumetti, anime, manga, videogiochi e gli immancabili cosplay.