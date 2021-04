“Come ti ammazzo il bodyguard” su Sky Max. I film in tv venerdì 9 aprile

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv venerdì 9 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Genitori vs Influencer – 21:15 Sky Cinema Nikita – 21:00 Iris Ip Man – 21:25 Rai 4 Peace, Love & Misunderstanding – 21:15 Premium Cinema 2 Il sole a mezzanotte – Midnight Sun – 21:10 Rai Movie Habitaciòn en Roma – 21:15 Cielo Space Chimps 2: Zartog colpisce ancora – 21:00 Sky Family 1918 – I giorni del coraggio – 21:15 Sky Cult Come ti ammazzo il bodyguard – 21:00 Sky Max Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Hitman’s Bodyguard

The Hitman’s Bodyguard Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Bulgaria – Hong Kong – Olanda – USA

Bulgaria – Hong Kong – Olanda – USA Durata: 118′

118′ Regista: Patrick Hughes

Patrick Hughes Cast: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman TRAMA Come ti ammazzo il bodyguard (The Hitman’s Bodyguard) è un film del 2017 diretto da Patrick Hughes, con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. Le riprese del film, il cui budget è stato di 30 milioni di dollari, sono iniziate il 2 aprile 2016 e sono state effettuate tra Amsterdam, Londra e Sofia. L’impeccabile guardia del corpo Michael Bryce non riesce ad evitare l’uccisione di un prestigioso cliente giapponese da parte di un abile cecchino. Darius Kincaid è un sicario con una lunga scia di sangue alle spalle e un curioso codice morale. Solo quest’ultimo può testimoniare al tribunale dell’Aja contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha sin qui eliminato tutti i potenziali testimoni. I due dovranno cooperare, non senza qualche problema di ego e di carattere.