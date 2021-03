Coca Cola Pizza Village @home 2021: tappe a Palermo, Napoli e Milano

Coca Cola Pizza Village “@home” edizione 2021 in tour: si parte da Palermo (25-28 marzo), per poi approdare a Napoli (27-30 maggio) e concludersi a Milano (28-31 ottobre).

La prima edizione milanese di Pizza Village nel 2020 si è adattata al momento storico con la versione inedita @HOME, il format “phygital” del Napoli PizzaVillage, manifestazione cult di grande successo, che dal 2011 ad oggi, ha ospitato tutti i guru del settore. Contenuti digitali esclusivi, masterclass online e il calore e il profumo della pizza appena sfornata dai migliori maestri pizzaioli d’Italia, recapitata in una Special Box, hanno raggiunto le case dei milanesi con un servizio di delivery dedicato. Un nuovo format che ha immediatamente riscosso il favore del pubblico e degli operatori.

Da eccellenza italiana a pop star internazionale, la pizza ha saputo scalare le classifiche alimentari di tutto il mondo grazie ai suoi ingredienti semplici ed alla sua innata capacità di aggregare. Prende il via così, sulla scia del successo dello scorso anno, il Coca-Cola PizzaVillage@Home in Tour” che vede affiancarsi alle farine del Mulino Caput, leader nel mondo, anche un’altra pop star, quella del beverage, Coca-Cola in qualità di title sponsor dell’edizione 2021, che celebra insieme al Pizza Village@Home in Tour il perfetto binomio tra pizza e Coca-Cola, una combinazione che mette tutti d’accordo e invita a trascorrere un momento di convivialità e felicità.

Tre le tappe del Tour: Palermo dal 25 al 28 marzo, Napoli dal 27 al 30 maggio e Milano dal 28 al 31 ottobre, attraverso le quali oltre 20 maestri pizzaioli più rinomati ci delizieranno con tutta la loro esperienza e creatività.

A Palermo e Milano le consegne, nei giorni di evento, saranno effettuate attraverso le principali piattaforme delivery con una Special Pizza Box da ordinare comodamente da casa. I campioni del forno a legna, con le farine Mulino Caputo, daranno vita a creazioni inedite per l’occasione che, insieme a Coca-Cola, daranno vita ad allegre e divertenti serate casalinghe. A Napoli, invece, la notorietà e le presenze record degli ultimi anni, rivivranno nelle migliori pizzerie della città, che diventeranno veri e propri PizzaVillage flagship store in cui sarà attivo, in ogni caso, anche il servizio delivery e take-away, con le Special Pizza Box.

Cuore pulsante dell’evento saranno i City Hub. Posizionati in luoghi strategici delle città, gli hub ospiteranno la produzione e il ritrovo per workshop, interviste, masterclass e dirette live, oltre che i punti di partenza del delivery.

Dalle origini modeste fino a scalare i menù di tutto il mondo, dalle pizzerie di quartiere ai grandi ristoranti stellati, il PizzaVillage ci conduce nel racconto del mito delle nostre tavole. L’happening partito da Napoli, dove ha superato il milione di visitatori e che, da due anni, è già sbarcato a New York in occasione delle celebrazioni del Columbus Day, si presenta con una nuova edizione a casa degli italiani. Attraverso l’inedito format, infatti, da Palermo a Milano passando per Napoli, il PizzaVillage attraverserà l’Italia per arrivare nuovamente oltre i confini con le tappe di Dubai e Londra, se le attuali condizioni lo consentiranno.

Non solo in tavola: i canali social del “Coca-Cola PizzaVillage@Home” ospiteranno le masterclass d’eccezione dei maestri pizzaioli, che mostreranno i loro segreti al banco di lavoro. Materie prime semplici, una lavorazione tramandata nei secoli, l’allegria della nostra grande comunità, saranno gli ingredienti per serate più leggere ed in armonia. L’arte del pizzaiuolo napoletano, tramandata di generazione in generazione ed inserita nella lista del Patrimonio immateriale dell’UNESCO nel 2017, trova così, nel PizzaVillage@Home, una ulteriore occasione per entrare in contatto con i suoi milioni di fan.

Il Coca-Cola PizzaVillage@Home in Tour è ideato e prodotto da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, grazie al sostegno di Coca-Cola, Title Sponsor, del Founding Partner Mulino Caputo e degli Official Partner Acqua Minerale S. Bernardo, Latteria Sorrentina, Ciao -Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon.