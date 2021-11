“Clarinsieme”, raccolta di celebri melodie a cura di Antonio De Rosa

Recentemente la “Edizioni Pizzicato Verlag Helvetia” ha pubblicato una serie di arrangiamenti di celebri melodie per trio e quartetto di clarinetti, contribuendo alla già diffusa e preziosa letteratura per musica da camera.

Egregio e prezioso lavoro di Antonio De Rosa che con la fattiva collaborazione dell’organista Olga Laudonia, (che ha scritto la prefazione allo stesso) ha curato un’interessante raccolta di melodiche celebri arrangiate appositamente per un insolito organico strumentale.

Si tratta infatti di cinque celebri composizioni che provengono direttamente dal ricco repertorio della musica colta e popolare, il cui organico accennato poc’anzi, è formato da un trio e un quartetto di clarinetti.

La formazione in questione si presta molto bene alla funzione che deve svolgere, poiché è destinata ai giovani allievi dei corsi a indirizzo prevalentemente musicale della scuola secondaria di I° grado, ma anche a studenti dei primi anni dei Licei musicali.

L’importanza che la musica da camera svolge per la diffusione di particolari melodie e soprattutto di suoni destinati ad un ridotto numero di strumenti, ha da sempre affascinato e accompagnato gli allievi di ogni ordine e grado legati agli studi musicali, favorendo non solo la coesione tra i vari suoni ma portando anche ai massimi livelli composizioni musicali di gradevole ascolto.

Senza dubbio il “quartetto” per la musica da camera rappresenta la composizione musicale per eccellenza, perché sintetizza perfettamente quelle che erano le quattro voci principali del coro: soprano, tenore, contralto e basso.

Nel nostro caso inoltre, sono favoriti anche gli stessi studenti di istituti superiori di musica, dove il percorso formativo è parte integrante per gli stessi. Pertanto questi cinque brani proposti e ordinati per crescente difficoltà, sono certamente idonei per accompagnare i giovani studenti di musica verso la difficile ma emozionante prativa della cosiddetta “musica d’insieme”.

Inoltre, questo piccolo ma vasto repertorio musicale, può essere anche sfruttato per altre occasioni, come ad esempio un’esecuzione in pubblico. Per questo motivo il meticoloso lavoro di stesura e pubblicazione di questi cinque brani, ha certamente una valenza maggiore che non può essere limitata alla solo funzione didattica.