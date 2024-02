Vibrazioni, Città della Scienza dedica il weekend alla musica e al suono: il programma

Città della Scienza dedica il weekend alla magia della musica e del suono esplorando l’impatto profondo sulla mente e sul corpo.

Come afferma Victor Hugo: “La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio”. Ed è proprio questa magia che Città della Scienza vuole trasmettere e condividere durante il prossimo straordinario weekend dedicato alla musica e al suono.

Città della Scienza dedica quindi il weekend alla magia della musica e del suono. La musica, oltre a riempire di gioia e a far ballare, ha un impatto profondo sulla mente e sul corpo. Numerose ricerche hanno dimostrato che l’esposizione regolare alla musica stimola l’intelligenza, migliora la memoria e favorisce il benessere emotivo.

“Immergetevi in un mondo di suoni, note e divertenti esperimenti musicali grazie a coinvolgenti laboratori che vanno dalla creazione di strumenti musicali alla scoperta della fisica che si cela dietro allo straordinario mondo del suono.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.”

Città della Scienza, programma del weekend:

Pentagramma Creativo

Esploriamo insieme il mondo meraviglioso della musica attraverso un approccio creativo e visivo. Trasforma le stecchette di legno colorato e i pon pon in un affascinante pentagramma artistico: componiamo insieme e diamo così vita a un capolavoro visivo che riflette la gioia e la bellezza della musica.

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

La melodia del riciclo creativo

Costruisci strumenti musicali riutilizzando materiali di riciclo e scopri le sonorità di oggetti di uso quotidiano.

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Sull’onda del suono!

Ti sei mai chiesto di cosa è fatta la musica? La musica è fatta di… suoni e rumori.

Il suono e il rumore sono onde, invisibili, che si propagano nell’aria e che Il nostro orecchio riesce a percepire trasmettendoci una sensazione che può essere piacevole (suono) o di fastidio (rumore). Ma come si produce un suono, come si propaga e soprattutto con quale mezzo? Scopriamolo insieme con un’incredibile sequenza di fantastici esperimenti.

SCIENCE SHOW

IV Piano Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

Il telefono senza fili

Dalla storia al gioco: dopo un breve racconto sulla vita e la persona di Guglielmo Marconi, scopri di più sulla sua invenzione più famosa, il telefono, e costruiscine uno… senza fili!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

La Scienza delle favole approda a Città della Scienza!

Il 2 e 3 marzo è in programma una speciale visita guidata. Il percorso si snoderà all’interno degli spazi di Corporea e il gruppo sarà guidato dai nostri attori. A sorpresa lungo il cammino tutta la famiglia incontrerà strani personaggi che saranno il filo conduttore tra favole e scienza. E ci saranno anche i supereroi più amati!

A cura di Ma dove vivono i cartoni!?

VISITA GUIDATA FANTASTICA PER LA FAMIGLIA

Corporea

Durata: 75 minuti

Target: per tutti

Prenotazione obbligatoria

Partenza gruppi ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30

Costi:

Biglietto euro 12,00 adulto Biglietto euro 10 bambino fino a 16 anni

Maggiori info: madovevivonoicartoni.it

Whatsapp: 327 254 0679

Le piace Bach? Vibrazioni, laser e fibra ottica (DOMENICA 3 MARZO)

Il suono si trasmette nell’aria: fisica e musica sono intimamente legate. Le vibrazioni sonore oltre che nell’aria, però, possono essere anche trasmesse tramite un raggio laser che incide su un pannello fotovoltaico, oppure lungo una fibra ottica. Vogliamo provare con un famoso Preludio di Bach?

A cura di Associazione ScienzaViva, Centro della Scienza, Calitri e Amici di Città della Scienza

WORKSHOP

Sol Lewitt

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 12.00

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Dal lunedì alla domenica ore 09 – 17

SCIENCE CENTRE

Adulti € 10,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 7,00 PLANETARIO

NEW Spettacolo LIVE € 6,00 Biglietto unico adulti e bambini € 5,00 INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO

Adulti € 13,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 10,00 INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO LIVE

Adulti € 14,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 11,00 ACQUISTA IL BIGLIETTO ONLINE!

I biglietti sono acquistabili online sul sito Etes oppure presso la biglietteria di Città della Scienza. GRATUITÀ L’ingresso gratuito, per il quale è rilasciato apposito biglietto, è consentito alle seguenti categorie: Possessori di tessera ICOM

Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli) ad eccezione delle Grandi Feste (Epifania, Carnevale, Halloween)

Docenti accompagnatori (1 docente ogni 10 studenti, eventuali eccedenze saranno conteggiate nei paganti)

Persone invalide con certificazione di invalidità superiore al 74% e loro accompagnatori

Persone riconosciute in condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92 (art 3 comma 3) e loro accompagnatori AVVISO NAPOLI CITY HAL MARATHON 25 FEBBRAIO

Si consiglia a tutti i visitatori provenienti da fuori comune, di arrivare a Città della Scienza utilizzando l’uscita della Tangenziale Agnano.