Città della Scienza: un weekend dedicato all’Astronomia

Città della Scienza: sabato 7 e domenica maggio laboratori ed eventi dedicati alla “Giornata Mondiale dell’Astronomia”.

Sabato 7 e domenica 8 maggio, in occasione della “Giornata Mondiale dell’Astronomia”, Città della Scienza dedica molteplici attività dedicate al mondo dello Spazio.

Si scoprirà quali sono i materiali con cui vengono costruite le navicelle spaziali, si farà un viaggio narrato tra le costellazioni e una caccia al tesoro “spaziale” con l’utilizzo dello smartphone, oltre a un coinvolgente spettacolo “live” al Planetario sulla natura del rapporto tra uomo e cosmo. Domenica (alle 11.30) è in programma infatti l’evento “L’astronomia e le radici antiche dell’uomo” con Giuseppe Longo, docente del Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

Il rapporto tra uomo e cosmo è antichissimo. In quest’epoca dove, a causa dell’inquinamento luminoso, le stelle non hanno più l’immanenza che avevano per i nostri remoti progenitori possiamo riscoprirne il fascino solo in un planetario. Verranno ripercorsi 5 millenni di storia, sfatando superstizioni e spiegando alcuni concetti che non mancheranno di stupire.

Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.

OFFERTA MUSEALE

Corporea + Planetario + Mostra Insetti & Co. + Mostre temporanee

Attività laboratoriali durante i weekend e i festivi

BIGLIETTI

Intero 10 €

Ridotto 7 €

Biglietto combinato Museo + Planetario Intero 13 €

Ridotto 10 €