A Città della Scienza una mostra interattiva per tutte le età

A marzo Città della Scienza ospita una bellissima mostra interattiva sui fenomeni fisici collegati alla nostra percezione; pensata per visitatori di tutte le età che vogliono comprendere la scienza che è alla base di tutte le azioni della vita quotidiana e che desiderano capire il modo con cui percepiamo la realtà.

Decine exhibit interattivi, realizzati per essere facilmente usati da chiunque e resistenti per sopportare anche le interazioni più decise. Si va dai classici exhibits hands on, in cui azionando una manovella, o tirando una leva si verificano fenomeni dovuti alla gravità, alla scomposizione delle forze, all’elettrostatica, alla fluidodinamica, all’ottica e all’acustica ad exhibit di pura percezione, in cui il visitatore è chiamato ad affrontare problemi di logica che vanno risolti con la concentrazione e con il ragionamento.

Ancora, sono presenti exhibit che simulano fenomeni fisici che regolano il tempo atmosferico, che mostrano i trucchi usati nel cinema e in animazione e che evidenziano come le illusioni ottiche ingannano il nostro cervello. Infine, exhibit che, pur avendo una solida base scientifica, ci permetteranno di tornare bambini, giocando con le ombre, rinchiudendoci in una bolla di sapone gigante e perfino alterare i segni dell’età sul nostro viso!

DATA: DAL 6 MARZO 2024

TARGET: PER TUTTI

DOVE: MOSTRE TEMPORANEE (PADIGLIONE GALILEI)