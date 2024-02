A Città della Scienza ‘Insieme per la vita’ il 3 e 4 febbraio

Città della Scienza celebra l’importanza della diversità della vita sulla Terra in occasione della giornata dedicata alla Vita.

In occasione della giornata dedicata alla Vita, il 2 febbraio, Città della Scienza celebra l’importanza della diversità della vita sulla Terra. Per i più piccoli una serie di avvincenti laboratori per approfondire la comprensione dei concetti di ecosistema e biodiversità in modo divertente e interattivo, per scoprire l’incredibile rete di connessioni che sostiene la vita stessa e promuovere la consapevolezza e la responsabilità nei confronti delle forme di vita che ci circondano!

Ma non solo! Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe storiche più importanti che hanno contribuito al miglioramento e all’aumento dell’aspettativa di vita: dalle prime vaccinazioni, alla nascita degli antibiotici, allo sviluppo dei consultori sul territorio. “E lo faremo anche grazie al Portale Salute del Cittadino, lo strumento per accedere ai servizi online messi a disposizione dal Sistema Sanitario Regionale (SSR), nell’ambito del più ampio progetto della Regione Campania denominato Sinfonia, realizzato da Soresa”.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.

Le tappe di una grande storia… di SALUTE!

Un gioco che ripercorre i momenti fondamentali della nascita del Sistema Sanitario Nazionale Italiano per arrivare a SINFONIA, il portale Salute del Cittadino.

SCIENCE GAME

Piano Terra Corporea_Postazione SORESA

Durata: 45 minuti

Target: per tutti

Per max 15 persone

Prenotazione presso Infopoint di Corporea

Ore: 10.00, 11.00, 14.00, 15.00

Un esercito di anticorpi!

Scopri come il tuo sistema immunitario cerca, combatte gli agenti patogeni e prepara il tuo corpo per gli attacchi futuri. Cosa aspetti? Unisciti all’esercito di anticorpi!

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Assaggi di primavera

In questo esperimento osserveremo la capillarità, ovvero il fenomeno per cui sostanze come l’acqua riescono a salire in alto attraverso piccolissimi tubi, detti capillari.

Pensate sia possibile far sbocciare un fiore a comando? Certo, se diamo dell’acqua ai fiori questi sbocceranno sicuramente, soprattutto se sono fatti… di carta!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala Piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Il gioco dell’oca della biodiversità

Sfida i tuoi amici in questo gioco sulla biodiversità! Scoprirete molte cose interessanti sulla natura e su come proteggerla!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Laboratorio di fotosintesi

L’umidità è un fattore fondamentale per consentire il processo di fotosintesi clorofilliana. Ma cos’è la fotosintesi, a cosa serve e soprattutto come avviene? Scopriamo insieme questo affascinante processo delle piante.

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

E-SPERIMENTIAMO con l’acqua

L’acqua, fonte di vita, primordiale culla dell’esistenza… E base per tantissimi esperimenti super-divertenti! Cogli l’occasione per fare una provvista a base di semplici ma sorprendenti esperimenti scientifici da realizzare in casa o all’aperto, sulle proprietà dell’acqua.

SCIENCE SHOW

Piano Terra Corporea_Postazione SORESA

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Dal martedì alla domenica ore 09 – 17

Lunedì: chiuso

SCIENCE CENTRE

Adulti € 10,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 7,00

PLANETARIO

NEW Spettacolo LIVE € 6,00 Biglietto unico adulti e bambini € 5,00

INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO

Adulti € 13,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 10,00

INTEGRATO SCIENCE CENTRE + PLANETARIO LIVE

Adulti € 14,00

Ridotto bambini e ragazzi (3-17 anni), studenti universitari e over 65 € 11,00

I biglietti sono acquistabili online sul sito Etes oppure presso la biglietteria di Città della Scienza.

GRATUITÀ L’ingresso gratuito, per il quale è rilasciato apposito biglietto, è consentito alle seguenti categorie:

Possessori di tessera ICOM

Cittadini residenti nel quartiere di Bagnoli (Napoli) ad eccezione delle Grandi Feste (Epifania, Carnevale, Halloween)

Docenti accompagnatori (1 docente ogni 10 studenti, eventuali eccedenze saranno conteggiate nei paganti)

Persone invalide con certificazione di invalidità superiore al 74% e loro accompagnatori

Persone riconosciute in condizione di handicap ai sensi della Legge 104/92 (art 3 comma 3) e loro accompagnatori