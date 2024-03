Città della Scienza celebra le menti femminili più brillanti della storia, il programma

Città della Scienza dedica il weekend alle donne che hanno cambiato il modo di vedere il mondo.

In occasione di un weekend straordinario dedicato alle donne che hanno cambiato il modo di vedere il mondo, Città della Scienza si impegna a promuovere e celebrare le menti femminili più brillanti della storia per restituire luce al loro ruolo, non sempre riconosciuto, nel corso dei secoli: scienziate ed artiste, scrittrici e pioniere di tutti i campi del sapere.

“Grazie a laboratori coinvolgenti e a divertenti esperimenti, non perdere l’opportunità di conoscere ed esplorare i traguardi più importanti delle pioniere della scienza e di celebrare il coraggio che tante donne hanno dovuto avere per far riconoscere e stimare il loro talento e la genialità”.

Ci saranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea alla Mostra Insetti & Co e alla nuova mostra in programma fino al 30 giugno: Facciamo un esperimento! La mostra interattiva sulla Fisica per tutte le età.

Città della Scienza, il programma!

Maria Montessori: alla scoperta dei sensi

Lasciati ispirare dalla filosofia educativa di Maria Montessori e costruisci i sacchetti sensoriali: un’emozionante introduzione all’apprendimento tattile per i più piccoli. La consapevolezza sensoriale e la concentrazione sono i principi fondamentali della pedagogia montessoriana. Scopriamo insieme il potere del tocco!

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala piccola

Durata: 45 minuti

Target: dai 3 ai 6 anni

Per max 20 bambini

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.00, 14.00

Ritratti di Donne

Nei libri di storia, scienze e arte, le donne spesso sono state ignorate ma il loro contributo al mondo è innegabile. È ora di celebrare le donne che hanno lasciato un’impronta indelebile sulla nostra storia! Unisciti a noi in un’avventura creativa e ispiratrice, dove i bambini avranno l’opportunità di scoprire e riconoscere il lavoro e il successo delle donne famose nella storia. Attraverso l’arte del collage, esploriamo le vite di figure iconiche come Marie Curie e Frida Kahlo.

INTERACTIVE LAB

IV Piano Corporea_Sala grande

Durata: 45 minuti

Target: dai 7 ai 10 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 10.30, 14.30

Rosalind Franklin: Esplorando il DNA

Buona parte del merito della scoperta della struttura del DNA va sicuramente anche a un’altra figura, oltre a quelle di Crick e Watson: si tratta della ricercatrice Rosalind Franklin.

INTERACTIVE LAB

Sol Lewitt

Durata: 45 minuti

Target: dai 10 ai 13 anni

Per max 20 partecipanti

Prenotazione presso infopoint di Corporea

Ore: 11.30, 15.30

Scienza a colori!

Immergiti in un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori! Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento! Per una scienza ad effetto “WOW”!

SCIENCE SHOW

LAB1_Piano Terra Corporea

Durata: 30 minuti

Target: per tutti

Ore: 12.30

